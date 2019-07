BLACKPINKが4月に発表されたミニアルバム「KILL THIS LOVE」の日本盤「KILL THIS LOVE-JP Ver.-」を9月11日にリリースする。

マドンナ、レディー・ガガ、ビリー・アイリッシュなどを擁する音楽レーベル・Interscope Recordsからの第1弾作品となる「KILL THIS LOVE-JP Ver.-」。この作品には、アルバムのリード曲「Kill This Love」の新たに録音された日本語バージョンや、代表曲「DDU-DU DDU-DU」のリミックスバージョンを含む計10曲が収められている。

日本盤は初回限定盤、通常盤、メンバー4人のソロジャケット盤の計3形態で発売。初回限定盤は「BLACK Ver.」「PINK Ver.」の2種でリリースされ、特典としてフォトブック、しおり、ポラロイド風カードに加え、バージョンによって異なるタイプのポスター、フォトカード、ステッカーシートが付属する。フォトカードは集合カット1種とメンバーのソロカット4種の5種から1枚、ポラロイド風カードはメンバーのソロカット4種のうち1枚がランダムで封入される。またファンクラブ会員を対象に初回限定盤にリリース記念グッズが付属する限定パッケージをリリース。詳細はオフィシャルファンクラブ「BLINK JAPAN」で確認することができる。

4月にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された野外音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演を果たしたBLACKPINK。今後、日本では12月から2020年2月にかけて開催されるツアー「2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN」で4公演を実施するほか、8月に「a-nation 2019」「SUMMER SONIC 2019」、9月に「WIRED MUSIC FESTIVAL'19」への参加も決定している。

BLACKPINK コメント

アメリカだけでなく、世界的に大活躍されているアーティストが多数在籍している、「Interscope Records」レーベルから日本でもリリースできることを大変光栄に思います。これからの活動を楽しみにしてください!

BLACKPINK「KILL THIS LOVE-JP Ver.-」収録曲(全仕様共通)

01. Kill This Love -JP Ver.-

02. Don't Know What To Do -JP Ver.-

03. Kick It -JP Ver.-

04. Hope Not -JP Ver.-

05. DDU-DU DDU-DU (Remix) -JP Ver.-

06. Kill This Love -KR Ver.-

07. Don't Know What To Do -KR Ver.-

08. Kick It -KR Ver.-

09. Hope Not -KR Ver.-

10. DDU-DU DDU-DU (Remix) -KR Ver.-