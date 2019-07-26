26日、「令和元年度（平成31年度）全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会（インターハイ）」の1回戦が行われた。

9時半キックオフの試合では、尚志（福島）はエースFWの染谷唯月（鹿島アントラーズ内定）を温存して四日市中央工（三重）に5－0勝利と順調な滑り出しを見せた。また、初芝橋本（和歌山）も羽黒（山形）に6－1の大勝を収めて2回戦進出を決めた。

一方、12時キックオフの試合では、昨年度の全国高校サッカー選手権大会王者で武田英寿（浦和レッズ入団内定）を擁する青森山田（青森）が前橋育英（群馬）と対戦。2分にMF後藤健太が先制点を決めると、途中出場のFW田中翔太が試合終了間際に追加点を奪って強豪校同士の一戦を制した。

1回戦の結果は以下の通り。また、桐光学園（神奈川①）らが登場する2回戦は27日に行われる。

■1回戦

大分（大分） 2－0 近江（滋賀）

帝京大可児（岐阜） 2－0 北海（北海道②）

佐賀北（佐賀） 0－0（PK：3－5） 徳島市立（徳島）

阪南大高（大阪①） 1－0 広島皆実（広島）

水戸商（茨城） 1－0 星稜（石川）

尚志（福島） 5－0 四日市中央工（三重）

神村学園（鹿児島） 3－2 國學院久我山（東京①）

羽黒（山形） 1－6 初芝橋本（和歌山）

作陽（岡山） 1－1（PK：4－2） 三田学園（兵庫）

高知（高知） 3－2 松本国際（長野）

専大北上（岩手） 3－2 大社（島根）

日体大柏（千葉） 0－0（PK：4－5） 五條（奈良）

大成（東京②） 1－2 名経大高蔵（愛知）

北越（新潟） 2－1 新田（愛媛）

青森山田（青森） 2－0 前橋育英（群馬）

四国学院大香川西（香川） 1－3 西京（山口）

関大一（大阪②） 0－4 米子北（鳥取）

丸岡（福井） 1－0 聖和学園（宮城）

矢板中央（栃木） 2－0 札幌一（北海道①）

清水桜が丘（静岡） 2－0 東福岡（福岡）

■2回戦

韮崎（山梨） vs 大分

帝京大可児 vs 徳島市立

秋田商（秋田） vs 阪南大高

水戸商 vs 富山一

東海大相模（神奈川②） vs 尚志

神村学園 vs 西原（沖縄②）

初芝橋本 vs 作陽

高知 vs 西武台（埼玉）

京都橘（京都） vs 専大北上

五条 vs 名経大高蔵

那覇西（沖縄①） vs 北越

青森山田 vs 大津（熊本）

日章学園（宮崎） vs 西京

米子北 vs 長崎日大（長崎）

丸岡 vs 矢坂中央

清水桜が丘 vs 桐光学園（神奈川①）