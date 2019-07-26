10月19日、20日の2日間にわたり東京・東京ドームで開催される「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」の参加作品および出演者が追加発表された。19日に「機動戦士ガンダム40周年プロジェクト」より玉置成実と西川貴教、20日に「ワンダーモモ」より桃井はるこが出演する。

「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」は、「アイドルマスター」シリーズや「ラブライブ！サンシャイン!!」「アイカツ！」シリーズなどのバンダイナムコグループから生まれたアイドル、「テイルズ オブ」シリーズや「コードギアス 反逆のルルーシュ」などのテーマソング・主題歌を担当するアーティストが多数出演するライブイベント。なお今回の追加出演者発表に先がけて、19日に「アイドルマスター SideM」より舞田類役の榎木淳弥と山下次郎役の中島ヨシキ、20日に「アイドルマスター XENOGLOSSIA」より橋本みゆきと結城アイラが出演することが明らかになっていた。本イベントのチケット先行抽選申込は、バンダイナムコエンターテインメントの公式サイト・アソビストアの会員を対象に7月29日まで受付中だ。

「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」

日程：2019年10月19日（土）、20日（日）

会場：東京都 東京ドーム

10月19日（土）

ニュージェネレーションズ：大橋彩香（島村卯月役）、福原綾香（渋谷凛役）、原紗友里（本田未央役）

レイジーレイジー：藍原ことみ（一ノ瀬志希役）、高野麻美（宮本フレデリカ役）

羽衣小町：立花理香（小早川紗枝役）、ルゥティン（塩見周子役）

「U149」より：今井麻夏（佐々木千枝役）、春瀬なつみ（龍崎薫役）、小市眞琴（結城晴役）、佐藤亜美菜（橘ありす役）

中村繪里子（天海春香役）、今井麻美（如月千早役）、平田宏美（菊地真役) 、沼倉愛美（我那覇 響役）、Machico（伊吹翼役）、郁原ゆう（エミリースチュアート役）愛美（ジュリア役）、渡部恵子（周防桃子役）、渡部優衣（横山奈緒役）、諏訪彩花（徳川まつり役）、末柄里恵（豊川風花役）、浜崎奈々（福田のり子役）戸田めぐみ（舞浜歩役）、村川梨衣（松田亜利沙役）

DRAMATIC STARS：仲村宗悟（天道輝役）

Jupiter：寺島拓篤（天ヶ瀬冬馬役）、神原大地（伊集院北斗役）、松岡禎丞（御手洗翔太役）

W：菊池勇成（蒼井悠介役）

FRAME：熊谷健太郎（握野英雄役）、濱健人（木村龍役）、増元拓也（信玄誠司役）

High×Joker：白井悠介（若里春名役）

神速一魂：益山武明（紅井朱雀役）、深町寿成（黒野玄武役）

もふもふえん：古畑恵介（橘志狼役）

S.E.M：伊東健人（硲道夫役）、榎木淳弥（舞田類役）、中島ヨシキ（山下次郎役）

THE 虎牙道：小松昌平（牙崎漣役）

Legenders：笠間淳（葛之葉雨彦役）

Every Little Thing

Do As Infinity

BONNIE PINK

玉置成実、西川貴教

FLOW

FLOW

小野坂昌也（「テイルズ オブ シンフォニア」ゼロス・ワイルダー役）

仲村宗悟（「アイドルマスター SideM」天道輝役）

10月20日（日）

中村繪里子（天海春香役）、今井麻美（如月千早役）、仁後真耶子（高槻やよい役）、若林直美（秋月律子役）、たかはし智秋（三浦あずさ役）、釘宮理恵（水瀬伊織役）、平田宏美（菊地真役）、長谷川明子（星井美希役）、沼倉愛美（我那覇響役）

LiPPS：藍原ことみ（一ノ瀬志希役）、飯田友子（速水奏役）、高野麻美（宮本フレデリカ役）、佳村はるか（城ヶ崎美嘉役）、ルゥティン（塩見周子役）

individuals：朝井彩加（早坂美玲役）、高橋花林（森久保乃々役）、松田颯水（星輝子役）

HappyHappyTwin：五十嵐裕美（双葉杏役）、松嵜麗（諸星きらり役）

＊（Asterisk）：青木瑠璃子（多田李衣菜役）、高森奈津美（前川みく役）

閃光☆HANABI団：駒形友梨（高山紗代子役）、上田麗奈（高坂海美役）、浜崎奈々（福田のり子役）、渡部優衣（横山奈緒役）、大関英里（佐竹美奈子役）

D/Zeal：愛美（ジュリア役）、田所あずさ（最上静香役）

4 Luxury：香里有佐（桜守歌織役）、末柄里恵（豊川風花役）、平山笑美（北上麗花役）、高橋未奈美（馬場このみ役）

イルミネーションスターズ：関根瞳（櫻木真乃役）、近藤玲奈（風野灯織役）、峯田茉優（八宮めぐる役）

アンティーカ：礒部花凜（月岡恋鐘役）、菅沼千紗（田中摩美々役）、八巻アンナ（白瀬咲耶役）、成海瑠奈（三峰結華役）、結名美月（幽谷霧子役）

放課後クライマックスガールズ：河野ひより（小宮果穂役）、白石晴香（園田智代子役）、永井真里子（西城樹里役）、丸岡和佳奈（杜野凛世役）、涼本あきほ（有栖川夏葉役）

アルストロメリア：黒木ほの香（大崎甘奈役）、前川涼子（大崎甜花役）、芝崎典子（桑山千雪役）

ストレイライト：田中有紀（芹沢あさひ役）、幸村恵理（黛冬優子役）、北原沙弥香（和泉愛依役）

アイカツ！：霧島若歌、遠藤瑠香

アイカツスターズ！：堀越せな

アイカツフレンズ！：松永あかね（友希あいね役）、木戸衣吹（湊みお役）

橋本みゆき、結城アイラ

Guilty Kiss：逢田梨香子（桜内梨子役）、小林愛香（津島善子役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）

桃井はるこ

中村繪里子（『アイドルマスター』天海春香役）

松嵜麗（『アイドルマスター シンデレラガールズ』諸星きらり役）

※高野麻美の高ははしご高が正式表記。