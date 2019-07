欅坂46 DVD/Blu-ray「欅共和国2018」のダイジェスト映像とジャケット写真が解禁

8月14日(水)発売の欅坂46 DVD/Blu-ray「欅共和国2018」のダイジェスト映像とそのジャケット写真が解禁となった。



2018年7月20日(金)・21日(土)・22日(日)に山梨県・富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催された欅坂46の野外ワンマンライブ「欅共和国 2018」。



ダンサーと欅坂46の集団行動を取り入れたダンスや、世界最大級の放水マシン「ウォーターショット」や「バブルマシン」など水を使った野外ならではの演出、そしてこだわりぬかれたコンセプトで3日間で合計4万5千人を動員した。アンコールでは今や欅坂46の代表曲の1つにもなっている「アンビバレント」が初披露され、多くのファンからDVD/Blu-ray化が望まれていた。



8月14日(水)の発売に先行して、今回そのダイジェスト映像が公開された。



DVD/Blu-rayには欅坂46のヒット曲はもちろん、けやき坂46(現:日向坂46)のライブ映像も収録されている。



▽欅坂46 DVD/Blu-ray『欅共和国2018』

発売日:8月14日(水)

◆DVD初回生産限定盤(SRBL-1874〜1875) 7,800円(税込)

2枚組三方背仕様/ポストカードセット封入(6枚組 ※全46種のうち6枚1セット封入)

◆DVD通常盤(SRBL-1876) 5,000円(税込)

◆Blu-ray初回生産限定盤(SRXL-220〜221) 9,800円(税込)

2枚組三方背仕様/ポストカードセット封入(6枚組 ※全46種のうち6枚1セット封入)

◆Blu-ray通常盤(SRXL-222) 7,000円(税込)

※初回生産限定盤に封入されるポストカードのサイズ・絵柄は共通です。



▽収録内容 ※DVD/Blu-ray共通

【DISC1】

・オープニング

・OVERTURE

・危なっかしい計画

・サイレントマジョリティー

・世界には愛しかない

・青空が違う

・バスルームトラベル

・僕たちの戦争

・制服と太陽

・バレエと少年

・100年待てば

・太陽は見上げる人を選ばない

・期待していない自分

・誰よりも高く跳べ!

・NO WAR in the future

・東京タワーはどこから見える?

・エキセントリック

・AM1:27

・語るなら未来を・・・

・風に吹かれても

・エンディング

<Encore>

・二人セゾン

・キミガイナイ

・もう森へ帰ろうか?

・ガラスを割れ!

<W-Encore>

・アンビバレント

※2018年7月22日の公演の模様を収録



【DISC2】※初回生産限定盤のみ

・The Documentary of 欅共和国2018