フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

いよいよスタートした2019年のフジロック。7月26日(金)〜28日(日)の出演するアーティストのうち、全60組のライブが2つのチャンネルを通じてYouTubeで生配信される。3日間のタイムテーブルをまとめた。



Channel 1





Channel 2





▪️7月26日(金)



Channel 1

11:00- 中村佳穂

12:40- SHAME

13:40- 七尾旅人

14:45- ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA

15:50- ORIGINAL LOVE

16:50- JANELLE MONÁE

17:50- TORO Y MOI

20:00- TYCHO

21:30- THE LUMINEERS



Channel 2

11:40- LUCKY TAPES

12:50- ANNE-MARIE

14:00- SABRINA CLAUDIO

14:50- KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

15:40- OAU (OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND)

16:30- GARY CLARK JR.

17:30- SOUL FLOWER UNION

19:20- THE WATERBOYS

20:00- MITSKI





▪️7月27日(土)



Channel 1

10:20- SUNSET ROLLERCOASTER

11:40- GEZAN

12:50- 銀杏BOYZ

14:00- JAY SOM

14:50- CAKE

16:30- COURTNEY BARNETT

18:10- clammbon

19:00- GEORGE PORTER JR & FRIENDS

20:00- AMERICAN FOOTBALL

21:10- SIA



Channel 2

11:30- Tempalay

12:40- ずっと真夜中でいいのに。

13:40- キセル

14:50- UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

15:50- DYGL

16:50- ASIAN KUNG-FU GENERATION

18:40- MARTIN GARRIX

20:00- DANIEL CAESAR

21:15- EGO-WRAPPIN

22:00- DEATH CAB FOR CUTIE





▪️7月28日(日)



Channel 1

10:20- スカート

11:30- ドミコ

12:40- STELLA DONNELLY

13:40- THE PARADISE BANGKOK MOLAM INTERNATIONAL BAND

14:50- HIATUS KAIYOTE

15:50- 竹原ピストル

16:50- Superfly

18:10- KOHH

19:00- toe

20:00- 平沢進+会人(EJIN)

21:00- THE CURE



Channel 2

11:00- HANGGAI

12:10- SANABAGUN.

12:50- never young beach

14:00- TENDRE

14:50- INTERACTIVO

15:50- PHONY PPL

17:50- CHON

18:50- JASON MRAZ

20:00- VINCE STAPLES

12:00- KHRUANGBIN

22:00- JAMES BLAKE





FUJI ROCK FESTIVAL19 YouTube ライブ配信

日程:2019年7月26日(金)、27日(土)、28日(日)

配信ページ:フジロック公式チャンネル

ライブ配信協賛:ソフトバンク株式会社



※タイムテーブルの関係上、最後まで配信されないアーティストがあります。

※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。

※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。