フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

いよいよスタートした2019年のフジロック。7月26日（金）〜28日（日）の出演するアーティストのうち、全60組のライブが2つのチャンネルを通じてYouTubeで生配信される。3日間のタイムテーブルをまとめた。
Channel 1
Channel 2
▪️7月26日（金）
Channel 1
11:00- 中村佳穂
12:40- SHAME
13:40- 七尾旅人
14:45- ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA
15:50- ORIGINAL LOVE
16:50- JANELLE MONÁE
17:50- TORO Y MOI
20:00- TYCHO
21:30- THE LUMINEERS
Channel 2
11:40- LUCKY TAPES
12:50- ANNE-MARIE
14:00- SABRINA CLAUDIO
14:50- KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
15:40- OAU (OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND）
16:30- GARY CLARK JR.
17:30- SOUL FLOWER UNION
19:20- THE WATERBOYS
20:00- MITSKI
▪️7月27日（土）
Channel 1
10:20- SUNSET ROLLERCOASTER
11:40- GEZAN
12:50- 銀杏BOYZ
14:00- JAY SOM
14:50- CAKE
16:30- COURTNEY BARNETT
18:10- clammbon
19:00- GEORGE PORTER JR & FRIENDS
20:00- AMERICAN FOOTBALL
21:10- SIA
Channel 2
11:30- Tempalay
12:40- ずっと真夜中でいいのに。
13:40- キセル
14:50- UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
15:50- DYGL
16:50- ASIAN KUNG-FU GENERATION
18:40- MARTIN GARRIX
20:00- DANIEL CAESAR
21:15- EGO-WRAPPIN
22:00- DEATH CAB FOR CUTIE
▪️7月28日（日）
Channel 1
10:20- スカート
11:30- ドミコ
12:40- STELLA DONNELLY
13:40- THE PARADISE BANGKOK MOLAM INTERNATIONAL BAND
14:50- HIATUS KAIYOTE
15:50- 竹原ピストル
16:50- Superfly
18:10- KOHH
19:00- toe
20:00- 平沢進＋会人(EJIN)
21:00- THE CURE
Channel 2
11:00- HANGGAI
12:10- SANABAGUN.
12:50- never young beach
14:00- TENDRE
14:50- INTERACTIVO
15:50- PHONY PPL
17:50- CHON
18:50- JASON MRAZ
20:00- VINCE STAPLES
12:00- KHRUANGBIN
22:00- JAMES BLAKE
FUJI ROCK FESTIVAL19 YouTube ライブ配信
日程：2019年7月26日（金）、27日（土）、28日（日）
配信ページ：フジロック公式チャンネル
ライブ配信協賛：ソフトバンク株式会社
※タイムテーブルの関係上、最後まで配信されないアーティストがあります。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
いよいよスタートした2019年のフジロック。7月26日（金）〜28日（日）の出演するアーティストのうち、全60組のライブが2つのチャンネルを通じてYouTubeで生配信される。3日間のタイムテーブルをまとめた。
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