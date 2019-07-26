「令和元年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（インターハイ）」が7月26日に開幕を迎える。今年は全52校が出場。全試合が沖縄で開催され、8月1日に決勝戦が行われる。そこで今回は、昨年度大会に続き、選手たちが着用するユニフォームにスポットを当て、どのブランドが一番サポートしているのかを調査してみた。

出場校と各ブランドは以下の通り。（代表エリア／出場回数／サポートブランド）

■北海道・東北

札幌第一（北海道①／9年ぶり7回目／ミズノ）

北海（北海道②／2年連続9回目／プーマ）

青森山田（青森／20年連続23回目／ボネーラ）

専大北上（岩手／初出場／ミズノ）

聖和学園（宮城／8年ぶり3回目／アスレタ）

秋田商（秋田／2年ぶり34回目／アンダーアーマー）

羽黒（山形／2年連続9回目／アディダス）

尚志（福島／10年連続12回目／プーマ）

■関東

水戸商（茨城／8年ぶり23回目／プーマ）

矢板中央（栃木／2年連続9回目／ミズノ）

前橋育英（群馬／3年連続16回目／プーマ）

西武台（埼玉／4年ぶり11回目／プーマ）

日体大柏（千葉／33年ぶり2回目／ミズノ）

國學院久我山（東京①／2年連続10回目／プーマ）

大成（東京②／初出場／アディダス）

桐光学園（神奈川①／2年連続14回目／ナイキ）

東海大相模（神奈川②／2年ぶり2回目／ニューバランス）

韮崎（山梨／6年ぶり30回目／プーマ）

■北信越・東海

北越（新潟／12年ぶり3回目／プーマ）

松本国際（長野／2年連続4回目／アンダーアーマー）

富山第一（富山／3年連続28回目／プーマ）

星稜（石川／8年連続27回目／プーマ）

丸岡（福井／2年ぶり31回目／プーマ）

清水桜が丘（静岡／4年ぶり2回目／アディダス）

名経大高蔵（愛知／2年ぶり2回目／ボネーラ）

帝京可児（岐阜／2年ぶり6回目／アディダス）

四日市中央工（三重／4年ぶり29回目／アンブロ）

■関西

近江（滋賀／2年ぶり2回目／アディダス）

京都橘（京都／2年ぶり5回目／ナイキ）

阪南大（大阪①／3年連続4回目／アンブロ）

関大一（大阪②／13年ぶり4回目／ヒュンメル）

三田学園（兵庫／4年ぶり2回目／アンブロ）

五條（奈良／13年ぶり3回目／アンブロ）

初芝橋本（和歌山／3年連続16回目／ミズノ）

■中国・四国

米子北（鳥取／12年連続15回目／プーマ）

大社（島根／12年ぶり11回目／アディダス）

作陽（岡山／2年連続23回目／アシックス）

広島皆実（広島／3年ぶり15回目／アシックス）

西京（山口／3年ぶり5回目／アディダス）

香川西（香川／2年ぶり11回目／ミズノ）

徳島市立（徳島／6年連続18回目／プーマ）

新田（愛媛／4年ぶり7回目／アンダーアーマー）

高知（高知／7年ぶり15回目／デレルバ）

■九州・沖縄

東福岡（福岡／8年連続17回目／ニューバランス）

佐賀北（佐賀／9年ぶり10回目／ニューバランス）

長崎日大（長崎／2年連続6回目／アンダーアーマー）

大津（熊本／2年連続20回目／プーマ）

大分（大分／2年連続12回目／スボルメ）

日章学園（宮崎／4年連続15回目／ミズノ）

神村学園（鹿児島／3年連続6回目／プーマ）

那覇西（沖縄①／2年ぶり16回目／アディダス）

西原（沖縄②／12年ぶり5回目／ナイキ）

■プーマ…15校（北海、尚志、水戸商、前橋育英、西武台、國學院久我山、韮崎、北越、富山第一、星稜、丸岡、米子北、徳島市立、大津、神村学園）

■アディダス…8校（羽黒、大成、清水桜が丘、帝京可児、近江、大社、西京、那覇西）

■ミズノ…7校（札幌第一、専大北上、矢板中央、日体大柏、初芝橋本、香川西、日章学園）

■アンダーアーマー…4校（秋田商、松本国際、新田、長崎日大）

■アンブロ…4校（四日市中央工、阪南大、三田学園、五條）

■ナイキ…3校（桐光学園、京都橘、西原）

■ニューバランス…3校（東海大相模、東福岡、佐賀北）

■アシックス…2校（作陽、広島皆実）

■ボネーラ…2校（青森山田、名経大高蔵）

■アスレタ…1校（聖和学園）

■スボルメ…1校（大分）

■デレルバ…1校（高知）

■ヒュンメル…1校（関大一）