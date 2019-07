さくらももこ「コジコジ」のグッズを販売する期間限定ショップ「COJI-COJI POP UP SHOP MAGNET by SHIBUYA109」が、東京・渋谷のMAGNET by SHIBUYA109で8月2日から25日まで開催される。

期間限定ショップでは、先行販売商品を含む「コジコジ」関連グッズを多数取り揃える。先行販売商品には「ジョニー、げんきんだしなTシャツ」や、ショックを受けたコジコジをフロントにあしらった「コジコジ パーカー」などのユーモアあふれるアパレルアイテムや、マンガのコマやイラストを大きく使った「コジコジとタコ君の弟 フルカラークッションカバー」「メリーゴーランドポーチ」といったカラフルなアイテムをはじめ、サコッシュ、マグカップ、トレーディング缶バッジなどがラインナップされた。

会場で「コジコジ」関連商品を1500円購入した人には、イベント限定ポストカードが全5種から1枚ランダムでプレゼントされる。なおポストカード5枚セットが抽選で3名に当たるTwitterキャンペーンも実施中。ショップやキャンペーンの詳細は、イベントページで確認を。

(c)さくらももこ (c)CRC / Momoko Sakura