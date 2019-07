ロックバンド「甲斐バンド」の結成45周年を記念して、9月からWOWOWで、同バンド初のライブハウスツアー「CIRCUS & CIRCUS 2019」に密着したドキュメンタリーやライブ映像など、同バンドの魅力に迫った番組を放送する特集が組まれる。

今年7月6日にスタートした「CIRCUS & CIRCUS 2019」は、キャリア史上初のライブハウスツアー。今年6月に発売されたライブベストアルバム「サーカス&サーカス2019」の曲目通りのセットリストでパフォーマンスを披露した。番組では、ツアーに完全密着し、ライブ、舞台裏を紹介。バンドにゆかりのある人物たちも登場し、45年の活動などを振り返る。

「甲斐バンド『Documentary of TOUR CIRCUS & CIRCUS 2019』」は9月1日午後5時からWOWOWライブで放送。

1983年8月7日、その後東京都庁が建った都有5号地で開催し、約3万人が集まったという野外コンサートの模様を伝える番組「甲斐バンド『THE BIG GIG』」、バンドが12年の歴史にピリオドを打った1986年のファイナルツアーと黒澤フィルムスタジオでの“シークレットギグ”の様子を紹介する「甲斐バンド『HERE WE COME THE 4 SOUNDS』」は10月に放送される。