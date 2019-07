UNISON SQUARE GARDEN 15年前から変わらない バンドをやる楽しさ

UNISON SQUARE GARDENが、7月24日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、バンド結成当時の思い出や、7月3日リリースの15周年記念B面集ベストアルバム『Bee side Sea side ~B-side Collection Album~』について聞きました。――バンド結成15周年「当時はお金がなかった」とーやま校長:ちょうど15年前の7月24日にバンドを結成されたんですよね。おめでとうございます!UNISON SQUARE GARDEN:ありがとうございます!とーやま校長:当時のこととか覚えていますか?斎藤宏介(Vo.&Gt.):覚えていますよ。当時は大学1年生でした。そもそも知り合いだった3人で、初めて東京の中野という所にあるスタジオに入って音を合わせて、「めっちゃかっこいいね」っていう会話をしたのはすごく覚えています。田淵智也(Ba.&Cho.):自分の作った曲をやる喜びみたいなのはそれまでもありましたけど、バンドをやるのって楽しいな、っていう気持ちはそこから始まっているんです。それがずっと続いてきているのを、すごく実感すると言うか。今も本当に曲を演奏するのが好きで、ライブやるのが好きでやっているバンドなので、そこから始まったな、というのは今でもパッと思い出せますね。とーやま校長:貴雄先生はいかがですか?鈴木貴雄(Dr.&Cho.):当時はお金がなかったんですよね。その中野のスタジオはめちゃめちゃ安くて、4時間3000円とかで入れる珍しいスタジオなんですよ。安いのにしっかりしているっていうことで通っていたんですけど、朝の時間帯が4時間パックで安いから、朝10時からとかよく入っていたね。実家から中野に行くのに、往復で630円ぐらいかかったのかな。その交通費を浮かすために、何回も車にはねられたベコベコのチャリのカゴにキックペダルとスティックを差し込んで、汗かきながらスタジオに行っていましたね。――B面集ベストアルバムリリース「やっぱりいい曲だな」とーやま校長:そこから15年経って、7月3日には15周年記念B面集ベストアルバム『Bee side Sea side ~B-side Collection Album~』をリリースされました。収録曲が31曲って、数がすごいですよね!田淵:(カップリング曲は)シングル1枚にだいたい2曲くらい平均で入っていたので、メジャーデビューして10年くらいだから、それだけやっていたらそこそこ出ますよね。ここを逃して20周年になったら、3枚組になるじゃない。(※今回は2枚組)それだと作品としてはちょっと重たいから、ここしかないだろうなっていう感じで。アニバーサリーにふさわしいアイテムとして、出した作品です。とーやま校長:これは新たにレコーディングしている曲もあれば、そのまま収録した楽曲もあるじゃないですか。どの曲を再録しよう、という話し合いが行われたんですか?斎藤:レコーディングのエンジニアさんとかスタジオとかが、時期によって違っているんです。今の体制になってからはこの音で大丈夫だけど、その前のものは一回ちゃんと今風に直そうっていう感じです。とーやま校長:昔の楽曲を聴き直されたりもしたと思うんですけど、改めて聴いてみてどんな感覚でした?田淵:やっぱりいい曲だなって思いましたね。普通の感想で申し訳ないですけど(笑)。斎藤:歌詞とか恥ずかしいんじゃないの?田淵:恥ずかしいのはやっぱりありますよね。時代によっては精神的に順風満帆だったわけじゃないので、バンドが。いろいろ迷っていた時期の歌詞を見たりすると、思い出しちゃうからね。やっぱり昔の曲を聴いたりすると、“ウッ”ってなりますよね。――「5分後のスターダスト」再レコーディングで……斎藤:奇遇ですね。僕もそこ好きなんですよ!鈴木:斎藤先生、めちゃくちゃ嬉しそうな顔してるよ。とーやま校長:これはB.C style(再レコーディング曲)ですよね。田淵:そうですね。歌も録り直したやつです。斎藤:声が二重になっているって言っていた場所あるじゃないですか。11年前のデビューシングル(「センチメンタルピリオド」)のカップリングであるこの曲の自分の歌と、今の歌を重ねているんですよ。11年越しに声を重ねて、『忘れかけてるものを思い出した』って歌うんですよ。めちゃめちゃすごくないですか!?あしざわ教頭:すごい! 鳥肌立った……!斎藤:ボーカルブースで、1人で“うわぁ~”ってなっていました(笑)。すごく楽しかったですね。さらに7月24日には、ゆかりのある12組のアーティストがカバーしたトリビュートアルバム『Thank you, ROCK BANDS!』をリリース。続けてアルバムを出したことに田淵さんは、「聴くほうも大変だと思いますけど、お祝いをしてもらいたい一心で買ってもらう価値のあるような物を一生懸命考えたので、無事に出せてホッとしています」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/