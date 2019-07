内田雄馬 歌うこと、声優として芝居すること その違いは？

内田雄馬さんが、7月23日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、7月24日(水)リリースのニューアルバム『HORIZON』について聞きました。内田雄馬さんは、アニメ『ギヴン』『MIX』『マクロスΔ』『アイドルマスター SideM』『弱虫ペダル』など、数々の作品に声優として出演。2018年5月には、ファーストシングル「NEW WORLD」でアーティストデビューしました。とーやま校長:7月24日にファーストアルバム『HORIZON』をリリース! おめでとうございます!!内田:ありがとうございます!とーやま校長:(楽曲を聴いて)雄馬先生の底抜けの明るさが、まんま曲に詰まってるのもありますし、全然そうじゃなくて、すごくしっとりとした可愛らしい感じのところもあったりとか。いろんな雄馬先生がいるんだな、と思いました。内田:あー、でもそうですね。ファーストアルバムだったので、これを聴いて「内田雄馬って、どういうことをしているんだろうな」というのはわかってもらえるようなアルバムにしたいな、と思って作らせていただきました。学生時代は合唱をやっていたんですけど、ハーモニーだけで作る楽曲を入れてみたり、僕自身がダンスミュージックを観たり聴いたりするのが好きだったんで、そういうダンスができるような曲を入れたり、ロックの楽曲に挑戦したり……。そういう今の自分と、今までの自分と、これからこういうのをやっていきたいという自分を、全部ここにギュッって入れさせていただいてる感じです。とーやま校長:へ~! これ、その濃さなんだ。とーやま校長:雄馬先生は、普段はもちろん声優さんとしてお芝居をされているじゃないですか。楽曲を歌うことと声優さんでのお芝居ってスイッチ変わるのか、それとも地続きなのか。どういう感覚ですか?内田:僕らがお芝居をする上では作品というものがありまして、台本の中からいろんな情報を手に入れて表現させていただく……っていうものなんですけど。歌はさらに短い5分ぐらいの間でメロディというものに乗せて表現するっていう……。だから根本的な部分では、どちらも“気持ち”を形にするものなので、そこに対しての大きな違いはないのかなって思います。大事なのは、そこにある気持ちをどう受け取って、どうやってそれをみんなに伝えていくか、みたいなところだと思います。なので、“どう感じるか”という大事な心の部分は、常に考えていますね。とーやま校長:その気持ちの部分で、「何で最初にこう思ったんだっけ?」と考えるのも大事ですよね。(この番組を)聴いているのは10代が多いんですけど、「今、何でこれをやっているんだろう?」とか、「何でこんなに勉強を頑張らないといけないんだろう?」とか、部活にしてもそうですけど。そこに立ち返ることって大事ですよね。内田:自分が何かをするって、必ず理由があると思うんですよ。それが、すごい単純なことでもいいと思うんです。例えば、僕が「お芝居をやりたい」って思った理由は、ゲームとか、戦隊ものになりたいとか、そういう“なってみたい”っていうのがあったからなんです。歌に関しては、たまたま替え歌を歌っていたら、学校の先輩に「歌上手だね」って言われて、「あ、褒められるんや! 褒められたいな」と思って、歌の練習を始めたのがきっかけなんです。とーやま校長:ちなみに、何の替え歌を歌っていたんですか?内田:尾崎豊さんの『15の夜』を替え歌していました……(笑)。――ここで「Horizon」をオンエアとーやま校長:アルバムタイトルと同じタイトルのこの曲が、2曲目に入っていて。これクレジットを見たら、作詞が別のオザキですよね? (番組とも縁のある)尾崎雄貴くん! この言葉(歌詞)を見たときはいかがでしたか?内田:最初に読んだときは、「この世界をどう表現しよう?」ってすごく考えたんです。「単純に明るく伝えるべきかどうか……」と、すごく悩んで。でもその中に入っている想いは、すごく前向きで熱いものだなって思いました。詩的な表現のこの歌詞の中に、受け取り手によってどういうビジョンが見えるのか。すごくいろんな可能性を含めた詩だったように感じたので、これを僕が歌うことで、より強い、熱いものに持っていけたらいいな、って。たぶん元々内包している熱さが相当ある詩だなって思ったので、僕はもう逆に、そこに内田雄馬っていうフィルターを通したら、その熱さが前向きな方向にバーンッってなると思いました。だから、ある意味『歌』という名のものと、一緒に戦う感じでした。バトルものをやっている気持ちで、熱エネルギーをガッて出して、収録させていただきました。本当に中身が熱いんですよね。前に前に向かって行くエネルギーが歌詞の中にもあったので、不思議と“内田雄馬っぽい”って思いました。――番組の最後に「FROM HERE」をオンエアとーやま校長:この曲は6分ぐらいあるじゃないですか。最後にこの大きな曲があって終わるんですけど、でもこれは終わりの歌ではなく始まりの歌じゃないですか。内田:そうなんです!とーやま校長:どんどんここから続いていく曲だなっていう。内田:まさにそういう気持ちで作った曲だったので、それが伝わっていることがめっちゃ嬉しいです!とーやま校長:僕たちのSCHOOL OF LOCK!もまた明日ありますし、僕たちと雄馬先生との間もここで終わりではない、と。この曲を聴きながら思っています。内田:もう、絶対にまたここでみんなに会いたいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/