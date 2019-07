若新雄純「市役所のヒューマンエラーに意外な背景」…「がん検診」市が誤通知で死亡

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。7月18日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、岐阜県岐阜市の「がん検診」誤通知について取り上げ、“役所のIT化”について語りました。岐阜市は7月16日(火)、市民向けに実施している「がん検診」を受診した50代の女性に対し、「要精密検査」と通知すべき検診結果を、誤って「異常認めず」と通知したことを発表。その女性は同日、市内の病院で胃がんにより死亡しました。市によると、データが保存されている過去5年間分の受診者への通知を調査したところ、胃がん、肺がん、乳がん検診を受けた50~70代の女性4人に、「要精密検査」や「要注意」と通知すべきものを、「異常認めず」と誤通知していたことがわかりました。市が実施しているがん検診では、病院が受診者に直接結果を知らせるのではなく、受診した病院から送られた結果を基に市が通知書を作成し、送付していました。本来、誤入力を防ぐために、市職員2人で通知書の読み合わせをして確認する規則があるところ、今回のケースでは担当の市職員が1人で確認作業を行い、誤入力したことがわかっています。若新は、「人間がデータ入力業務をおこなう場合、ミスをすることはある。目で見て確認し、二人でチェックして声を出し合ったりなどして気をつけることはできるけど、ヒューマンエラーはゼロにはならないと、ずっと言われている」と指摘。インターネット上では、「市役所は酷い」「役所仕事は酷い」といった辛辣な意見を多く目にしたと言います。しかし、若新は「ヒューマンエラーが起きるのは役所だけではない。これまでも、人間が手入力するケースでは、さまざまなところでミスがあった」と話します。こうしたヒューマンエラーを防ぐべく、重要な情報を扱う金融機関など多くの企業では、「情報やデータの入力は、人間の手を使うことをやめて、機械で読み取る、管理する、打ち出す……など、IT化を進めてきた」と説明。その一方で、「役所や行政ではIT化が進んでいないことが近年指摘されている」と言います。役所がIT化することで、今回のような入力ミスの防止や待ち時間の緩和など、さまざまなメリットがありながら、IT化が進まない理由について、若新は “役所”と“民間企業”の違いを挙げて説明します。まず、民間企業については、「人間がやっていることを機械に変えることで、ミスも減りコストカットにもなる。それに伴い、その部分の働き口は減るが、生産性は上がり利益も生まれ、別の事業に投資することもできるので、そこに新しい雇用も生まれる」と解説。役所については、「IT化を進めると、これまで入力や窓口で業務をしていた人たちの仕事が減っていくが、簡単には人を減らせない。公務員は転職もまだ一般的ではないし、利益を出して新しい事業や雇用をつくるという業界でもないし、今いる職員の数から逆算して人間がする仕事を残しておく必要がある。それはある意味仕方ない部分もあると思っていて、役所は地域で一番の大企業的な存在であることが多く、地元の優秀な人がUターンしてくるための重要な受け皿になっている」と語ります。続けて、「いま役所で働いている人を簡単にはクビにはできないし、IT化で合理化となると、新卒の採用人数が減ることになる。それって地元にとっての打撃になる」と指摘。加えて、「初期投資をしてでもIT化を進めて、合理化を望む人も内部にはいる一方で、地域社会には役所の働き口を減らしたくないという気持ちもあって、あえていまだに手入力でやっていることもある」と言い、IT化が進まない意外な背景について語りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286