今週末のおでかけ情報◆7/27（土）～7/28（日）

ディズニー/ピクサーの話題の最新作『トイ・ストーリー4』の公開を記念して「トイ・ストーリー4」OH MY CAFEが東京・大阪・名古屋・北海道で開催中です。移動遊園地をコンセプトにTOYというポップなアイコンとの相性が、ワクワクさせるカフェ空間を演出していますよ。

キャラクターがモチーフのフードメニューや、オリジナルグッズやカフェ限定の特典にも注目です。



〇東京会場『OH MY CAFE TOKYO』

場所:東急プラザ表参道原宿店

期間:2019年7月20日(土)~9月16日(月)



〇大阪会場

場所:kawara CAFE&DINING心斎橋店

期間:2019年7月20日(土)~9月16日(月)



〇名古屋会場

場所:kawara CAFE&KITCHEN名古屋PARCO店

期間:7月20日(土)~8月25日(日)



〇北海道会場

場所:インターリュードカフェ

期間:7月21日(日)~9月16日(月)



©Disney/Pixar

©POOF-Slinky, LLC



今年で50回目を迎える、SLの町・真岡の夏を彩る光の競演「第50回真岡市夏祭大花火大会」。7月26日(金)から3日間にわたり行われる「真岡の夏まつり」の目玉イベントとして開催され、毎年好評を博しています。

まつり2日目の7月27日(土)、神輿が五行川を勇壮に「川渡御」するなか、レーザー光線や大迫力の音楽による演出など趣向を凝らした仕掛花火や、鮮やかなスターマインなど約2万発が夏の夜を色鮮やかに染めます。沿道では各町内の山車屋台9台の「お囃子」や「ぶっつけ」、本社神輿をはじめとする20数基もの神輿渡御を見ることができる「お祭り広場」も開催され、花火大会を盛り上げますよ。



2019年2月「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」内に日本初上陸をしたイタリアンベーカリー「プリンチ®」の日本初の単独一号店がオープン。一日中楽しいイタリアンベーカリーとして、ブレックファスト、ランチ、カフェタイム、ディナータイムで様々な商品を展開します。

人気のコルネッティをはじめとしたパンのほか、ラザニア、サラダやピッツァに加え、同店でのみで提供する、とっておきのデザートもありますよ。



2019年7月24日(水)~8月12日(月)の期間限定で、東京・表参道のSO-CAL LINK GALLERYに「AMEX SUMMER SUPPLI(アメックス・サマー・サプリ)」がオープン。訪れる人の“その日のムード”にあわせて調合されたオリジナルのドリンクと、その時のムードにお勧めの音楽、そして表参道の街歩きに役立つタウンガイドをオリジナルカプセルで提供します。

夏の季節の表参道での街歩きを、よりアクティブに、より快適に過ごしていただくためのとっておきのサプリを楽しめる、新感覚のサプリメントストアです。



浜松町駅周辺エリアの地域活性化を目的とした夜間ライトアップイベント「江戸夏夜会 by 1→10 ~旧芝離宮恩賜庭園~」が7月25日(木)~27日(土)に開催。「都市と自然」の融和をテーマに旧芝離宮恩賜庭園が夜間ライトアップします。

青を基調とした木々のライティングをはじめ、水の都らしい「霧」を使ったインスタレーション、会場を装飾する行灯や傘などはすべて、水をテーマにしたサウンドとシンクロし、「水の都」と呼ばれた江戸当時の潮風や波音を再現しています。



65万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する、猫の合同写真展&物販展「ねこ休み展」のスピンオフ企画「まるごとホイちゃん展 in 夏祭り」をギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO」にて2019年7月26日(金)~9月1日(日)に開催。

大人気ホイちゃんの夏祭り版が新登場!ヨーヨーにお面などホイちゃん祭りが楽しめます。



7月27日(土)に、東京の夏の風物詩「隅田川花火大会」が開催されます。打ち上げ会場は、桜橋下流から言問橋上流の第一会場と駒形橋下流から厩橋上流の第二会場の2か所。第一会場からは約9756発、第二会場からは約10650発、2つの会場合わせてなんと約2万発が打ち上がり、夏の夜空が美しく華やかな光景に包まれます。

東京最大級の花火大会で、賑やかにお祭り気分を満喫してみては。



7月27日(土)、28日(日)の2日間にわたり、代々木公園野外音楽堂広場にて「台湾フェスタ 2019 代々木公園 ~Day and Night TAIWAN~」が開催されます。

今年で4回目を迎えるフェスで、なんと毎年2日間で10万人以上が来場。台湾の本場グルメをはじめ、文化や観光など1日中楽しめる日本最大級のイベントです。

さらに暗くなるにつれて会場にはランタンが灯り、まるで本場の夜市に来たよう。

代々木公園にいながら、台湾気分が盛り上がりそう!



7月25日(木)~8月6日(火)まで、松屋銀座にて「カナヘイ展 小動物がみた15年とこれから」が開催されます。

本展覧会は、2018年にカナヘイがプロデビュー15周年を迎えたことを記念して開催する展覧会です。これまでに制作された代表作から新作までを、カナヘイの世界観を感じさせる可愛らしい展示空間で紹介します。

「かわいいけど、かわいすぎない。」カナヘイが生み出す個性豊かなキャラクターやイラストの数々をお楽しみください。



「超ふつうじゃない2020展」が、「COREDO室町テラス」で7月23日(火)から8月4日(日)まで、「東京ミッドタウン日比谷」で8月8日(木)から8月25日(日)まで開催。

“世界は、こんなに、ふつうじゃない”をコンセプトに、東京2020オリンピック・パラリンピックの競技・種目、選手について、楽しく遊んで学べる体験型の展示イベントです。これまでのスポーツイベントとは異なる“ふつうじゃない”やり方で、さまざまな競技の魅力やアスリートの身体能力の高さを、五感を使って楽しむことができますよ。





7月27日(土)から8月25日(日)まで、横浜赤レンガ倉庫にてリゾート空間が楽しめる夏限定イベント「RED BRICK BEACH」が開催されます。

9回目を迎える今年のテーマは「プライベートビーチ」。メインエントランスを抜けるとピンクを基調とした異国情緒あふれる空間がお出迎え。ビーチまでの道にはピンクのフラッグがはためいたり、南国を想わせるヤシの木が登場したり。海側エリアには、真っ白な砂浜が広がっていて、まるでどこかのリゾート地へ遊びにきたよう。

横浜港のさわやかな潮風を感じながら、夏を思い切り楽しんではいかが。



蒲郡最大のまつり「蒲郡まつり」のフィナーレを飾る花火大会が7月28日(日)に開催。蒲郡港の対岸ふ頭で打上げるため、海岸線一帯で観覧でき、蒲郡駅からも近くアクセスが便利なのもうれしいです。一尺玉10発の一斉打ちで華やかに始まり、クライマックスは20時台後半からで正三尺玉と特大スターマインが打上げられ、圧巻の迫力。蒲郡のシンボル「竹島」も照らし出され、素敵な夏の夜が過ごせます。



兵庫県神戸市の水族館・神戸市立須磨海浜水族園では、2019年7月13日(土)~9月1日(日)の夏休み期間、開園時間を4時間延長して夜9時まで楽しめる特別夜間開園「IRODORI×ART」がスタートしました。

通常の閉園時間である午後5時を過ぎる頃、園内は美しい光や色とりどりの演出で、昼とは異なるアーティスティックな空間へとイメージチェンジ。イルカたちのパフォーマンスとプロジェクションマッピングが融合する「イルカトワイライトライブ 彩の宵(いろどりのよい)」も楽しんでくださいね。



7月27日(土)から9月8日(日)まで、広島市のNTTクレドホールにて「チームラボ

学ぶ!未来の遊園地と、花と共に生きる動物達」が開催されます。

「共同的な創造性、共創」をコンセプトにした教育的なプロジェクトで、他者と共に自由に創造することを楽しめる未来の「遊園地」。子どもから大人まで想い想いに楽しめる展覧会です。

童心に帰ったような気分で、わくわくしながら新たな体験をぜひ。



ことりっぷアプリでは、全国のイベント情報を更新中♪気になるイベントチェックして、足を運んでみてくださいね。