1500馬力のモンスターマシンが繰り広げる迫力のモーターショー関東初開催！

毎年350公演以上を開催し世界で年間400万人以上を魅了する世界最大級のモータースポーツイベント「MONSTER JAM®」の日本公演「MONSTER JAM® 2019IN JAPAN」が関東初開催される。160cm 以上の巨大なタイヤを履き、1500馬力の船舶用のエンジンを搭載した、約5トン、5メートル超のモンスタートラックから繰り広げられる迫力満点のモーターショーだ。



2004年にベルギー、スウェーデン、フィンランドで世界デビューし、今日まで世界40以上の都市で毎年350公演以上を開催し延べ年間 400 万人以上の人々がスタジアムやアリーナを訪れ、世代を超えたエンターテインメントとして世界中の注目を集めている。競技フォーマットはスピードを競う「レース」、技術を競う「フリースタイル」の 2種類があり、その他、後輪走行レースやドーナツコンテストなどの、エキシビジョンマッチも充実している。







2016年、大阪で日本初上陸を果たした際は 15,000 人を動員し、人気のあまりチケットが入手困難となったほど。大きな反響を呼んだのだ。「MONSTER JAM® 2019 IN JAPAN」では、競技イベントの他にも「フェスティバルエリア」と題した無料開放エリアを設け、モータースポーツをテーマとした、様々なアトラクションやブースがラインナップ。







食事を楽しむことができるフードコーナーや、MONSTER JAM®の会場のみで購入可能な貴重な直輸入グッズ、日本公演オリジナルのアイテムが購入できるオフィシャルグッズエリアも併設される。さらに、「ピットパーティー」(別途チケット)では、実際にレースで使用するコースに降り立ち、MONSTER JAM®で大活躍するトラックとそのトラックを華麗に操る世界屈指のドライバー達に会えることが最大の魅力となる。1500馬力もの大迫力のトラックを間近でじっくり見ることができ、ドライバーのサインももらえることから人気を集めている。









■「MONSTER JAM 2019 in JAPAN」 開催概要

日時:2019年 11月2日(土)、3日(日) 開場 14:00 / 開演 16:00 / 終演 18:30 予定

会場:メットライフドーム(西武ドーム)

住所:〒359-1153 埼玉県所沢市上山口 2135

主催:MONSTER JAM® 2019 IN JAPAN 実行委員会

お問合せ先:

[公演](株)キョードー横浜 045-671-9911(日・祝日を除く 11:00~18:00) http://www.kyodoyokohama.com

[チケット]チケットぴあ 0570-02-9111(10:00~18:00) http://t.pia.jp/help/index.jsp