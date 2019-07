7月26日から28日に新潟・苗場スキー場で行われる野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '19」のステージパフォーマンスの様子がYouTubeで生配信される。このたび配信の対象となるアーティストが追加された。

今回ラインナップされたのはEGO-WRAPPIN'、キセル、中村佳穂、七尾旅人、ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA、SANABAGUN.、ソウル・フラワー・ユニオン、竹原ピストル、ジャネール・モネイ、Hiatus Kaiyote、Toro Y Moiら20組。先に発表されていた40組と合わせて全60組のパフォーマンスが生配信されることが決定した。

「FUJI ROCK FESTIVAL '19」YouTube配信予定アーティスト

シーア / The Cure / American Football / アン・マリー / ASIAN KUNG-FU GENERATION / CAKE / クラムボン / Chon / コートニー・バーネット / ダニエル・シーザー / Death Cab for Cutie / ドミコ / DYGL / EGO-WRAPPIN' / ゲイリー・クラーク・ジュニア / George Porter Jr. and Friends / GEZAN / 銀杏BOYZ / Hanggai / Hiatus Kaiyote / 平沢進+会人(EJIN) / Interactivo / ジェイムス・ブレイク / ジャネール・モネイ / ジェイソン・ムラーズ / ジェイ・ソム / Khruangbin / キセル / King Gizzard & The Lizard WizardKOHH / LUCKY TAPES / The Lumineers / マーティン・ギャリックス / 中村佳穂 / 七尾旅人 / ミツキ / never young beach / OAU / ORIGINAL LOVE / The Paradise Bangkok Molam International Band / Phony Ppl / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA / サブリナ・クラウディオ / SANABAGUN. / Shame / スカート / ソウル・フラワー・ユニオン / ステラ・ドネリー / Sunset Rollercoaster / Superfly / 竹原ピストル / Tempalay / TENDRE / toe / Toro Y Moi

/ Tycho / Unknown Mortal Orchestra / ビンス・ステープルズ / The Waterboys / ずっと真夜中でいいのに。