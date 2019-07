Dragon AshがサポートベーシストとしてT$UYO$HI(The BONEZ、Pay money To my Pain)を迎え、今夏のフェスおよびイベントに出演することを発表した。

これは先日ベーシストとしてバンドに参加していたKenKen(RIZE、LIFE IS GROOVE)が、大麻取締法違反容疑で逮捕されたことを受けて決定したもの。Dragon Ashのオフィシャルサイトでは「T$UYO$HIは旧知の友人であり、最も信頼の置けるベースプレイヤーです。このような状況で、ファンに対する思いを共有できる唯一の存在としてオファーをいたしました。準備に費やせる時間には限りがありますが、できる限りのリハーサルをし、この夏のイベントのチケットを買って楽しみに待ってくださっていた皆様、そして、ステージに立たせていただきたい、というバンドの願いを受け入れてくださいました各地のフェス及びイベント主催者の方々のお気持ちに応えるよう精一杯の演奏をさせていただく所存です」とT$UYO$HI起用の経緯がつづられている。なお、Dragon Ashは今夏、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」「WILD BUNCH FEST. 2019」「氣志團万博2019」など多数のフェスやイベントに出演する。

また9月から開催される全国ツアー「DRAGONASH TOUR 2019 "THE FIVES" / "THE SEVENS"」に関しても協議が進められており、後日詳細が発表される。