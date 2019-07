肺気胸のため入院していたHEY-SMITHの猪狩秀平(G, Vo)が退院。7月27日に秋田・男鹿市船川港内特設ステージで行われるライブイベント「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL VOL.10」で復帰することを発表した。

猪狩は自身のTwitterアカウントで「今まで自分の都合でライブをキャンセルした事がなく、そこだけを誇りにやってきたつもりでしたので、ホンマに情けなかったです。ライブを楽しみにしてた方々、ホンマにすみませんでした」と謝罪の言葉を述べつつ、復帰ライブについて「正直早すぎるかもしれませんが、ギター背負ってそこに立ってられるなら、やりたい!って気持ちが止まらないので、やります」とコメント。7月27日以降のライブはすべて出演するという。

また7月4日に開催予定だった主催ツアー「Life In The Sun TOUR ~EXTRA~」の京都公演は9月4日、7月25日に開催予定だった宮城公演は10月2日に延期されることが決定。振替公演ではもとのチケットをそのまま使用することができる。また各プレイガイドでは明日7月25日10:00から8月12日までチケットの払い戻しを受け付ける。

OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL VOL.10

2019年7月26日(金)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

四星球 / BiSH / かりゆし58 / 氣志團 / the telephones / Kj and The Ravens / FLOW / jealkb / ザ・クロマニヨンズ / Dizzy Sunfist / 04 Limited Sazabys / オメでたい頭でなにより / ヤングオオハラ

オープニングアクト:近野淳一(鴉)/ 羅漢



2019年7月27日(土)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

<出演者>

ORANGE RANGE / THE ORAL CIGARETTES / TOTALFAT / キュウソネコカミ / 打首獄門同好会 / 東京スカパラダイスオーケストラ / HEY-SMITH / SUPER BEAVER / KNOCK OUT MONKEY / Crystal Lake / MIGHTY CROWN / マキシマム ザ ホルモン / OxNxDxA 男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会。

オープニングアクト:T.O.C.A



2019年7月28日(日)秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

OPEN 9:00 / START 10:00

<出演者>

山嵐 / SiM / Dragon Ash / バックドロップシンデレラ / ROTTENGRAFFTY / MONOEYES / SHADOWS / The BONEZ / MONGOL800 / Crossfaith/ AA= / coldrain / Xmas Eileen

オープニングアクト:OxNxDxA 男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会。/ コロナナモレモモ

Life In The Sun TOUR ~EXTRA~

2019年8月22日(木)島根県 アポロ

<出演者>

HEY-SMITH / EGG BRAIN



2019年9月4日(水)京都府 京都FANJ(※振替公演)

<出演者>

HEY-SMITH / SPARK!!SOUND!!SHOW!!



2019年9月6日(金)愛知県 豊橋 club KNOT

<出演者>

HEY-SMITH / BACK LIFT



2019年9月9日(月)三重県 MUSIC SPACE 鈴鹿ANSWER

<出演者>

HEY-SMITH / DADA M REBORN



2019年10月2日(水)宮城県 LIVE STUDIO RIPPLE(※振替公演)

<出演者>

HEY-SMITH / Age Factory