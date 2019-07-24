ナオト・インティライミ、巨大なまんげつの下で佇むジャケ写公開

デビュー10周年を迎えたナオト･インティライミが、8月14日にリリースする22枚目のシングル『まんげつの夜』のジャケット写真を公開した｡
『まんげつの夜』のジャケット写真は、巨大なまんげつがインパクト大の初回限定盤・通常盤に加え､不思議な空間にナオトが佇む初回限定ファンクラブ盤の2タイプ。
また同時に､初回限定盤に付属するDVDに「まんげつの夜」のMusic VideoとMaking Videoが追加収録されることが発表された。この楽曲「まんげつの夜」は､フジテレビ系『痛快TVスカッとジャパン ファミリースカッと』のテーマソングに採用されている。
＜リリース情報＞
ナオト・インティライミ
『まんげつの夜』
発売日：2019年8月14日
形態：
・初回限定ファンクラブ盤（CD＋DVD） 2500円（税抜）
・初回限定盤（CD＋DVD） 1800円（税抜）
・通常盤（CD） 1200円（税抜）
ナオト･インティライミ Official HP：
http://www.nananaoto.com/
ナオト･インティライミ UNIVERSAL MUSIC HP：
http://www.universal-music.co.jp/naoto-inti-raymi
ナオト･インティライミ Official Twitter：
＠naotointiraymi
ナオト･インティライミ Official Instagram：
@naotointiraymi_710
ナオト･インティライミ Official Blog：
http://ameblo.jp/nananaoto/
デビュー10周年を迎えたナオト･インティライミが、8月14日にリリースする22枚目のシングル『まんげつの夜』のジャケット写真を公開した｡
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