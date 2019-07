ナオト・インティライミ、巨大なまんげつの下で佇むジャケ写公開

デビュー10周年を迎えたナオト・インティライミが、8月14日にリリースする22枚目のシングル『まんげつの夜』のジャケット写真を公開した。



『まんげつの夜』のジャケット写真は、巨大なまんげつがインパクト大の初回限定盤・通常盤に加え、不思議な空間にナオトが佇む初回限定ファンクラブ盤の2タイプ。



また同時に、初回限定盤に付属するDVDに「まんげつの夜」のMusic VideoとMaking Videoが追加収録されることが発表された。この楽曲「まんげつの夜」は、フジテレビ系『痛快TVスカッとジャパン ファミリースカッと』のテーマソングに採用されている。





<リリース情報>







ナオト・インティライミ

『まんげつの夜』



発売日:2019年8月14日

形態:

・初回限定ファンクラブ盤(CD+DVD) 2500円(税抜)

・初回限定盤(CD+DVD) 1800円(税抜)

・通常盤(CD) 1200円(税抜)



ナオト・インティライミ Official HP:

http://www.nananaoto.com/

ナオト・インティライミ UNIVERSAL MUSIC HP:

http://www.universal-music.co.jp/naoto-inti-raymi

ナオト・インティライミ Official Twitter:

@naotointiraymi

ナオト・インティライミ Official Instagram:

@naotointiraymi_710

ナオト・インティライミ Official Blog:

http://ameblo.jp/nananaoto/