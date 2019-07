ONE OK ROCKが9月から開催するアリーナツアー「ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR」の追加公演が発表された。

新たに追加されたのは12月28、29日の沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟と、2020年1月29、30日の東京・国立代々木競技場第一体育館の4公演。追加公演のチケットは10月26日に一般発売がスタートする。

また8月21日に同時リリースされるライブDVD / Blu-ray「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」と「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」のティザー映像がYouTubeにて公開された。いずれの映像もスケール感のある演出とダイナミックなバンドのパフォーマンスが楽しめる、作品の期待を煽る内容となっている。

ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR

2019年9月22日(日)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2019年9月23日(月・祝)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2019年10月1日(火)大阪府 大阪城ホール

2019年10月2日(水)大阪府 大阪城ホール

2019年10月5日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2019年10月6日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2019年10月12日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2019年10月13日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2019年10月19日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2019年10月20日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2019年10月30日(水)広島県 広島グリーンアリーナ

2019年10月31日(木)広島県 広島グリーンアリーナ

2019年11月6日(水)神奈川県 横浜アリーナ

2019年11月7日(木)神奈川県 横浜アリーナ

2019年11月12日(火)愛知県 ポートメッセなごや

2019年11月13日(水)愛知県 ポートメッセなごや

2019年11月20日(水)愛媛県 愛媛県武道館

2019年11月21日(木)愛媛県 愛媛県武道館

2019年11月27日(水)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年11月28日(木)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年12月4日(水)静岡県 エコパアリーナ

2019年12月5日(木)静岡県 エコパアリーナ

2019年12月10日(火)大阪府 大阪城ホール

2019年12月11日(水)大阪府 大阪城ホール

2019年12月19日(木)三重県 三重県営サンアリーナ

2019年12月20日(金)三重県 三重県営サンアリーナ

2019年12月28日(土)沖縄県 沖縄コンベンションセンター展示棟(追加公演)

2019年12月29日(日)沖縄県 沖縄コンベンションセンター展示棟(追加公演)

2020年1月9日(木)神奈川県 横浜アリーナ

2020年1月10日(金)神奈川県 横浜アリーナ

2020年1月15日(水)福岡県 マリンメッセ福岡

2020年1月16日(木)福岡県 マリンメッセ福岡

2020年1月29日(水)東京都 国立代々木競技場第一体育館(追加公演)

2020年1月30日(木)東京都 国立代々木競技場第一体育館(追加公演)