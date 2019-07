PEDRO、新アルバム収録ドキュメンタリーのトレイラー映像を公開

PEDROが新アルバム『THUMB SUCKER』の初回生産限定盤に収録されるドキュメンタリー映像『Document of THUMB SUCKER』のトレイラー映像を公開した。



本作品はBiSHのドキュメンタリー作品『SHAPE OF LOVE』などを手がけたエリザベス宮地が監督を務め撮影編集を全て行っている。今春からPEDROプロジェクトに密着し、アルバム『THUMB SUCKER』の制作はもちろんのこと、7月17日に仙台CLUB JUNK BOXで行われた〈DOG IN CLASSROOM TOUR〉初日の様子までの全ての舞台裏が1時間に渡って収められている。







なお、ファンクラブ会員を対象に初回生産限定盤の映像コンテンツを映画館で先行上映する『PEDRO THEATER CLUB』を8月19日にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催されることも発表された。同ドキュメンタリー作品に加え、ライブ映像作品『PEDRO first live ”happy jamjam psyco”』も上映され、アユニ・Dによるトークショーも実施される。





<リリース情報>







PEDRO

『THUMB SUCKER』



発売日:2019年8月28日

形態:

・初回生産限定盤(2CD+Blu-ray+photobook) 10000円 +税

・映像付通常盤(CD+DVD) 5980円 +税

・通常盤(CD) 3000円 +税



初回生産限定盤 内容:

・CD1『THUMB SUCKER』

1. 猫背矯正中

2. Dickins

3. STUPID HERO

4. NIGHT NIGHT

5. SKYFISH GIRL

6. EDGE OF NINETEEN

7. ボケナス青春

8. おちこぼれブルース

9. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

10. ironic baby

11. 玄関物語

12. アナタワールド

13. ラブというソング

・CD2『super zoozoosea』

1. ゴミ屑ロンリネス

2. GALILEO

3. 自律神経出張中

4. 甘くないトーキョー

5. MAD DANCE

6. ハッピーに生きてくれ

7. うた

・Blu-ray

PEDRO first live ”happy jamjam psyco”

2018年9月25日 東京・新代田FEVER

1. ゴミ屑ロンリネス

2. 甘くないトーキョー

3. GALILEO

4. ハッピーに生きてくれ

5. MAD DANCE

6. 透明少女

7. 自律神経出張中

8. うた

EN1. 本当本気

Document of THUMB SUCKER

※フォトブック同梱、豪華BOX仕様



映像付通常盤 内容:

・CD『THUMB SUCKER』

・DVDライブ映像『PEDRO first live ”happy jamjam psyco” @新代田FEVER』



通常盤 内容:

・CD『THUMB SUCKER』



配信リンク:http://po.st/thumbsucker_it

配信日:先行配信中

配信CP:iTunes Store/Apple Music限定



<ツアー情報>



DOG IN CLASSROOM TOUR ※追加公演



2019年8月29日(木) 東京・TSUTAYA O-EAST

時間:Open 18:30/Start 19:30

チケット:4500円(税込・ドリンク別)

受付期間:2019年7月27日(土)10:00〜

http://w.pia.jp/t/pedro/

※大学生までの学生キャッシュバックあり(学生証提示で1000円キャッシュバック)

※未就学児童入場不可

※ダイブ/サーフ/リフト禁止



PEDROオフィシャルHP:

https://www.pedro.tokyo/

PEDROオフィシャルファンクラブ:

https://sp.pedro.tokyo/(スマートフォンのみ)

PEDROオフィシャルTwitter:

https://twitter.com/pedro_ayunid

アユニ・D Twitter:

https://twitter.com/ayunid_bish