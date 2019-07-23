山本彩、2ndシングルのタイトル＆新アー写＆ジャケ写を公開

山本彩が9月4日にリリースする2ndシングルのタイトルが『棘』（読み方：とげ）である事が発表され、同時に、この作品の新アーティスト写真とジャケット写真3タイプが公開された。



2ndシングル『棘』は、1stシングル『イチリンソウ』に続き、山本彩が作詞・作曲を手掛け、アレンジとプロデュースを根岸孝旨が担当。山本彩自身がAcousticGuitar Vocal&Chorusを担当し、その他、Drums：Tatsuya（Crossfaith）、Bass：根岸孝旨、ElectricGuitar：真壁陽平、Keyboards：本間昭光、Programming：飯田高広という豪華ミュージシャンが参加している。







『棘』には、「普通じゃない？ いや、普通ってなんだ」、「性別・年齢そんなものはオプションにすぎない」等の歌詞が印象的で「偽らず自分らしく生きて死んでいきたい」という山本彩の強いメッセージが込められている。



更に、山本彩は、続く10月16日にLIVEDVD&Blu-ray『山本彩LIVETOUR2019〜Imready〜』をリリースする予定。





＜リリース情報＞







山本彩

『棘』



発売日：2019年9月4日（水）

形態：

・初回限定盤（CD＋DVD） 1800円（税抜）

・通常盤（CDのみ） 1200円（税抜）

・FC限定盤（CD＋DVD＋PhotoBook） 1200円（税抜）

※詳細は、公式HPをチェック



山本彩

LIVEDVD&Blu-ray『山本彩LIVETOUR2019〜Imready〜』



発売日：2019年10月16日（水）

形態：

・通常盤（1DVD）（ライブ映像のみ） 税抜4800円

・FC限定盤（2DVD＋2CD＋PHOTOBOOK）（豪華LPサイズBOX仕様） 税抜14800円

※ライブ映像＋メイキング映像＋ライブ音源＋特大フォトブック（LPサイズ／200P）

・通常盤（1Blu-ray）（ライブ映像のみ） 税抜5800円

・FC限定盤（1Blu-ray＋2CD＋PHOTOBOOK）（豪華LPサイズBOX仕様） 税抜15800円

※ライブ映像＋メイキング映像＋ライブ音源＋特大フォトブック（LPサイズ／200P）

※詳細は、公式HPをチェック





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