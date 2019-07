End of the World、盟友クリーン・バンディッドとコラボした新曲「LOST」を発表

SEKAI NO OWARIがグローバル展開を目的として取り組む新しいプロジェクト、End of the World(エンド・オブ・ザ・ワールド)が、クリーン・バンディットをフィーチャリングした新曲「LOST」をリリースすることが明らかになった。



本楽曲は、歌うようなベースラインとFukaseの強力なボーカルの相乗効果が印象的な、クリーン・バンディットらしいエレクトロ・ポップ・サウンドのアンセミックな英語曲に仕上がっており、Fukaseのボーカルの質感がJ-POPをユニバーサルなポップ・サウンドへと昇華させている。



End of the Worldは、昨年韓国のヒップホップ・グループ=Epik Highとコラボレーション楽曲「Sleeping Beauty」をリリース。その他にもDNCEやA.G. Cook などと親交をもち日本に留まらない活動と楽曲制作に取り組んでいる。クリーン・バンディットとは過去にUSツアーを共にし、約3年にわたる複数のスタジオセッションを通し交流を続けてきた。



音楽と幻想的なライブで世界の音楽ファンを魅了するEnd of the World。その新たな門出を象徴する強力な楽曲「LOST」は、7月26日にリリースされる。





<リリース情報>







End of the World feat. Clean Bandit

「LOST/ロスト」

2019年7月26日(金)リリース

https://lnk.to/EndOfTheWorldLOST