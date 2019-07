深夜2時の恐怖体験で失神…人間椅子・和嶋「顔中に傷みたいなのが…」

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月15日(月・祝)の放送では、人間椅子から和嶋慎治さんが登場。ソロキャンプ中の恐怖体験について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年7月15日(月・祝)放送より)逹瑯:和嶋さんの趣味である“ソロキャンプ”中に、信じられない出来事に遭遇したそうで……。和嶋:(キャンプ中)たまに怖い目に遭いますけどね。逹瑯:どんな目に遭ったことがあるんですか?和嶋:奈良県の山奥に行ったら、すごく静かな夜だったのに、夜中の2時過ぎに、ものすごい風が吹きだして。テントの周りを「ワワワワワワワ」とか言いながら、グルグル回ってんの。怪しいものが。逹瑯:(笑)。和嶋:全然止まらなくて、どんどん勢いを増して。そのうちね、外から手のようなもので押されて。逹瑯:え!和嶋:手としか思えないんだけど、ウォーって言ってる風みたいなものがグルグル回ってて、手のようなもので押されるんですよ。で、私、気を失ってしまったんです。あまりに怖くて。逹瑯:おぉ~!和嶋:次の日、目が覚めて。すごく風が強かったので、絶対に木などが倒れてると思ってて。で(テントの外に)出たら、全然なんにもなくて。逹瑯:え? おぉ……和嶋:木の葉とかも舞っていなくて。次の日、友だちに会う用事があって行ったら、「和嶋さん、顔中に傷みたいなのがいっぱい付いてる」って言われて。鎌鼬(かまいたち)みたいな、妖怪のようなものに遭遇したのかなと思って。逹瑯:こわ~~~~っ!和嶋:切られたような傷が顔に入っていて、それが本当に怖かった。なんでしょうねぇ、なんとも言えない、どういう存在なのか分からないですけど。逹瑯:で、その辺のときに書いた歌詞がどれでしたっけ……?和嶋・逹瑯:(笑)。◎7月22日(月)の「JACK IN THE RADIO」は、7月24日(水)に最新ミニアルバム『UNLEASH(アンリーシュ)』をリリースするNOCTURNAL BLOODLUST(ノクターナル・ブラッドラスト)から尋さんとMasaさんをお迎えいたします!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack