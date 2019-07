指原莉乃の写真をバックに尾崎豊『卒業』で幕開け 、HKT48九州ツアースタート【画像13点】

HKT48の九州ツアーが21日(日)、地元博多の福岡サンパレスホテルにて開幕した。

2014年に開催した初のライブツアー「九州7県ツアー〜可愛い子には旅をさせよ〜」から4年半ぶりとなる九州ツアー。しかも指原莉乃卒業後の初のツアーでもあり、HKT48の今後を占う意味でも大きな注目が集まっていた。



ツアータイトルは「~あの支配人からの、卒業。~」。ライブ冒頭、今年4月に卒業した指原莉乃の写真が掲げられたステージに全メンバーが登場する。「卒業セレモニー」からツアーはスタートした。



各メンバーから指原莉乃への「送辞」が読み上げられる。怒られた苦いエピソードの連続に会場からは笑いが起きる。最後にチームHキャプテン・松岡菜摘の呼びかけで会場のファンと一緒に、「私たちは、あの支配人から卒業します!」と声を揃えると、流れてきたのは尾崎豊の「卒業」。予想外の選曲に会場からはどよめきが起きる。



制服姿のメンバーがしっとりと「卒業」を歌い上げると、ライブのオープニングを知らせる「OVERTURE」が流れ、一転してメンバーもライブのテンションに。シングル曲「桜、みんなで食べた」やライブナンバーの「ぶっ倒れるまで」など、アップテンポナンバーで一気に会場の熱気を引き上げる。



ユニットコーナーでは、研究生によるフレッシュなパフォーマンス(昼公演「バグっていいじゃん」/夜公演「お願いヴァレンティヌ」)、歌唱力で会場を惹き付けるソロ(昼公演:田中美久「火山灰」/夜公演:豊永阿紀「涙の表面張力」)などを展開。昼と夜の公演でセットリストを変え、新生HKT48の多様性をアピールするパフォーマンスで会場を魅了する。



合間には、HKT48ライブ恒例の寸劇コーナーも。村重杏奈率いる悪の軍団の魔の手からHKT48を守る「寸劇戦隊・指レンジャー」が活躍する、ゆるい戦いが繰り広げられた。さらに寸劇の配役を決めるメンバーオーディョンも行われ、これからのツアーでの寸劇上演に期待が高まった。



ライブ後半は、怒涛のメドレーコーナーへ。AKB48グループの他、乃木坂46や日向坂46の楽曲をメンバーが入れ替わりで10曲連続で披露し、盛り上がりも最高潮に。そして最新シングル「意志」や、ライブには欠かせない楽曲「メロンジュース」など、新旧織り交ぜた楽曲が終盤を盛り上げた。



夜公演の本編ラストとなる「誰より手を振ろう」では、卒業間近の植木南央をメンバーが取り囲んでのパフォーマンスに“なおちゃん”コールが沸き起こり、植木は「メンバーもファンの皆さんも大きなコールありがとうございました」と涙声で挨拶。



昼公演のアンコールでは、田中美久が「不安がすごいあって…」と、偉大な支配人が抜けたツアーの初日を迎えるにあたって葛藤があったことを吐露。続けて「初日を迎えた時に先輩方や同期や後輩のHKT48のみんなと一丸とやっているコンサートが本当に楽しくて、これからHKT48としても辛いこととかいっぱいあると思うんですけど、このHKT48のメンバーがいたら、HKT48でよかったなって、HKT48…」と“HKT48”を連発。涙とともに溢れるHKT48愛を伝える健気な田中美久の姿を、メンバーも笑ったり、泣いたりしながら見守っていた。



そしてメンバーを代表して最後に松岡菜摘が「大事な日になりました。みんなで頑張っていきたいのでよろしくお願いします」と深々と頭を下げると、会場から大きな声援と激励の拍手が途切れることなく送られた。



夜公演では松岡はなが「本当に不安だったんですけど、本当に! 本当に! 本当に! 楽しかったでーす!」と感謝の気持ちを絶叫。その顔は充実の笑顔ではじけていた。



HKT48はこれから10月まで、約3カ月をかけて九州7県を回る。



▽HKT48九州7県ツアー ~あの支配人からの、卒業。~ ツアースケジュール<全9会場>

7月21日(日)【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール(2公演)終了

8月4日(日)【福岡】アルモニーサンク北九州ソレイユホール(2公演)

8月18日(日)【福岡】大牟田文化会館(2公演)

8月31日(土)【鹿児島】鹿児島市民文化ホール 第1ホール(2公演)

9月1日(日)【宮崎】宮崎市民文化ホール 大ホール(7月23日より先行受付)

9月11日(水)【大分】iichikoグランシアタ(7月23日より先行受付)

9月28日(土)【長崎】長崎ブリックホール 大ホール(7月23日より先行受付)

10月12日(土)【熊本】熊本県立劇場・演劇ホール(詳細後日発表)

10月22日(火・祝)【佐賀】佐賀市文化会館 大ホール(詳細後日発表)

※9月開催分のチケットは7月23日(火)より先行受付がスタート。詳しくはHKT48公式HP(http://www.hkt48.jp/)で発表



▽HKT48九州7県ツアー ~あの支配人からの、卒業。~

福岡サンパレス ホテル&ホール 昼公演セットリスト

M1 卒業(尾崎豊) ALL

overture (HKT48 ver.)

M2 桜、みんなで食べた ALL

M3 ぶっ倒れるまで ALL

M4 初恋バタフライ ALL

M5 早送りカレンダー ALL

M6 バグっていいじゃん 研究生

M7 ハッピーエンド 上野遥・小田彩加・植木南央・坂口理子・渡部愛加里

M8 愛しさのdefense 運上弘菜・松本日向・水上凜巳花

M9 この涙を君に捧ぐ 朝長美桜・豊永阿紀・渕上舞・松岡菜摘・森保まどか

M10 右足エビデンス 松岡はな・宮崎想乃・村重杏奈・本村碧唯

M11 火山灰 田中美久

M12 カモミール 10%(伊藤・今村・堺・清水・石・武田・地頭江・馬場・村川・石橋・市村・小川・上島・川平・工藤・栗山・後藤・坂本りの・竹本・田中伊桜莉・長野・村上)

<寸劇>

メドレーコーナー

M13 風は吹いている/AKB48 ALL

M14 僕らのユリイカ/NMB48 ALL

M15 春はどこから来るのか?/NGT48 ALL

M16 暗闇/STU48 ALL

M17 誰のことを一番 愛してる?/坂道AKB ALL

M18 前のめり/SKE48 ALL

M19 キュン/日向坂46 ALL

M20 夢へのルート/AKB48(Team 8) ALL

M21 ジコチューで行こう! /乃木坂46 ALL

M22 #好きなんだ/AKB48 ALL

M23 .大人列車はどこを走ってるのか? 8%(秋吉・荒巻・今田・植木・上野・熊沢・栗原・神志那・坂口・坂本愛玲菜・下野・田中菜津美・外薗・山内・山下)

M24 止まらない観覧者 石橋・運上・小田・上島・田中美久・地頭江・豊永・渕上・松岡菜摘・松岡はな・松本・水上・宮崎・村重・本村・渡部

M25 意志 石橋・運上・小田・上島・田中美久・地頭江・豊永・渕上・松岡菜摘・松岡はな・松本・水上・宮崎・村重・本村・渡部

M26 ウインクは3回 ALL

M27 しぇからしか! ALL

M28 大人列車 ALL

M29 メロンジュース ALL

M30 誰より手を振ろう ALL

EN1 ロックだよ、人生は… ALL

EN2 最高かよ ALL

EN3 12秒 ALL

※宮崎想乃の「崎」は右が「立」が正式表記



▽HKT48九州7県ツアー ~あの支配人からの、卒業。~

福岡サンパレス ホテル&ホール 夜公演セットリスト

M1 卒業(尾崎豊) ALL

overture (HKT48 ver.)

M2 桜、みんなで食べた ALL

M3 ぶっ倒れるまで ALL

M4 初恋バタフライ ALL

M5 早送りカレンダー ALL

M6 お願いヴァレンティヌ 研究生

M7 最強ツインテール 小田彩加・田中美久・渡部愛加里

M8 切ないリプライ 植木南央・松岡はな・村重杏奈

M9 遠距離ポスター 荒巻美咲・運上弘菜・武田智加・渕上舞・松本日向・水上凜巳花・宮崎想乃

M10 タブーの色 松岡菜摘・本村碧唯

M11 涙の表面張力 豊永阿紀

M12 カモミール 10%(伊藤・今村・堺・清水・石・武田・地頭江・馬場・村川・石橋・市村・小川・上島・川平・工藤・栗山・後藤・坂本りの・竹本・田中伊桜莉・長野・村上)

<寸劇>

メドレーコーナー

M13 風は吹いている/AKB48 ALL

M14 僕らのユリイカ/NMB48 ALL

M15 春はどこから来るのか?/NGT48 ALL

M16 暗闇/STU48 ALL

M17 誰のことを一番 愛してる?/坂道AKB ALL

M18 前のめり/SKE48 ALL

M19 キュン/日向坂46 ALL

M20 夢へのルート/AKB48(Team 8) ALL

M21 ジコチューで行こう! /乃木坂46 ALL

M22 #好きなんだ/AKB48 ALL

M23 .大人列車はどこを走ってるのか? 8%(秋吉・荒巻・今田・植木・上野・熊沢・栗原・神志那・坂口・坂本愛玲菜・下野・田中菜津美・外薗・山内・山下)

M24 Make noise 石橋・運上・小田・上島・田中美久・地頭江・豊永・渕上・松岡菜摘・松岡はな・松本・水上・宮崎・村重・本村・渡部

M25 意志 石橋・運上・小田・上島・田中美久・地頭江・豊永・渕上・松岡菜摘・松岡はな・松本・水上・宮崎・村重・本村・渡部

M26 ウインクは3回 ALL

M27 しぇからしか! ALL

M28 大人列車 ALL

M29 メロンジュース ALL

M30 誰より手を振ろう ALL

EN1 ロックだよ、人生は… ALL

EN2 最高かよ ALL

EN3 12秒 ALL

※宮崎想乃の「崎」は右が「立」が正式表記