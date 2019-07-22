ザ・クロマニヨンズのニューアルバム「PUNCH」 が10月9日に発売される。
バンドにとって13枚目のアルバムとなる本作には、8月28日にシングルとしてリリースされる「クレーンゲーム」を含む全12曲を収録。アルバムは初回仕様分のみ紙ジャケット仕様となり、完全生産限定でアナログ盤も発売される。
またザ・クロマニヨンズは本作のタイトルを冠したライブツアーを開催。10月30日の秋田・Club SWINDLEから2020年4月11日の北海道・名寄市民文化センターまで全58公演を行う。
ザ・クロマニヨンズ「PUNCH」収録曲
01. 会ってすぐ全部
02. 怪鳥ディセンバー
03. ケセケセ
04. デイジー
05. ビッグチャンス
06. 小麦粉の加工
07. クレーンゲーム
08. ガス人間
09. 整理された箱
10. リリイ
11. 長い赤信号
12. ロケッティア
ザ・クロマニヨンズ ツアー PUNCH 2019-2020
2019年10月30日（水）秋田県 Club SWINDLE
2019年11月1日（金）岩手県 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
2019年11月2日（土）岩手県 Club Change WAVE
2019年11月4日（月・振休）青森県 青森Quarter
2019年11月8日（金）愛知県 DIAMOND HALL
2019年11月9日（土）愛知県 DIAMOND HALL
2019年11月11日（月）長野県 Sound Hall a.C
2019年11月15日（金）北海道 札幌PENNY LANE24
2019年11月16日（土）北海道 札幌PENNY LANE24
2019年11月19日（火）東京都 TSUTAYA O-EAST
2019年11月20日（水）東京都 TSUTAYA O-EAST
2019年11月23日（土・祝）大阪府 なんばHatch
2019年11月24日（日）大阪府 umeda TRAD
2019年11月25日（月）大阪府 umeda TRAD
2019年11月27日（水）和歌山県 SHELTER
2019年11月29日（金）滋賀県 滋賀U★STONE
2019年11月30日（土）滋賀県 滋賀U★STONE
2019年12月6日（金）静岡県 LIVE ROXY Shizuoka
2019年12月7日（土）静岡県 LIVE ROXY Shizuoka
2019年12月11日（水）東京都 TOKYO DOME CITY HALL
2019年12月15日（日）新潟県 NIIGATA LOTS
2019年12月17日（火）山梨県 甲府Conviction
2019年12月20日（金）岐阜県 岐阜club-G
2019年12月22日（日）兵庫県 Harbor Studio
2019年12月23日（月）兵庫県 Harbor Studio
2019年12月25日（水）広島県 LIVE VANQUISH
2019年12月26日（木）山口県 周南RISING HALL
2019年12月28日（土）福岡県 DRUM LOGOS
2019年12月29日（日）福岡県 DRUM LOGOS
2020年1月10日（金）大分県 DRUM Be-0
2020年1月12日（日）宮崎県 MIYAZAKI WEATHERKING
2020年1月13日（月・祝）鹿児島県 CAPARVO HALL
2020年1月18日（土）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2020年1月19日（日）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2020年1月23日（木）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2020年1月24日（金）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2020年1月28日（火）神奈川県 CLUB CITTA'
2020年2月1日（土）宮城県 SENDAI GIGS
2020年2月4日（火）群馬県 高崎clubFLEEZ
2020年2月8日（土）高知県 X-pt.
2020年2月9日（日）香川県 高松festhalle
2020年2月11日（火・祝）鳥取県 米子 AZTiC laughs
2020年2月15日（土）沖縄県 ミュージックタウン音市場
2020年2月19日（水）千葉県 千葉市民会館
2020年2月22日（土）石川県 金沢市文化ホール
2020年2月24日（月・振休）京都府 KBSホール
2020年2月29日（土）東京都 ひの煉瓦ホール（日野市民会館）
2020年3月4日（水）愛知県 名古屋市公会堂 大ホール
2020年3月7日（土）埼玉県 狭山市市民会館
2020年3月8日（日）神奈川県 ハーモニーホール座間
2020年3月15日（日）栃木県 栃木県教育会館
2020年3月20日（金・祝）岡山県 岡山市民会館
2020年3月21日（土）広島県 東広島芸術文化ホール くらら 大ホール
2020年3月28日（土）福島県 けんしん郡山文化センター 中ホール
2020年3月31日（火）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2020年4月5日（日）佐賀県 鳥栖市民文化会館
2020年4月7日（火）大阪府 フェスティバルホール
2020年4月11日（土）北海道 名寄市民文化センター