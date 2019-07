the HIATUS、 結成10周年を記念した一夜限りのスペシャル公演決定

the HIATUSが今年で結成10周年を迎え、それを記念して東京・国際フォーラムにてライブを行うことを発表した。



7月24日に約3年ぶりのニューアルバム『Our Secret Spot』をリリースするthe HIATUS。結成10周年を記念し、10年の活動を凝縮した一夜限りのスペシャル公演を10月1日東京・国際フォーラムで開催する。アルバム発売日の7月24日18時より、オフィシャル先行チケット予約も開始する。



また、ニューアルバム発売前日の7月23日にthe HIATUSのYouTubeアカウントにてアルバムのリリース記念番組の配信も決定。さらに7月31日からは、全国9か所12公演を行うツアー「Our Secret Spot Tour 2019」がスタートする。アルバム、公演の詳細は、the HIATUSオフィシャルサイトをチェック。





<公演情報>



the HIATUS

10th Anniversary Show at Tokyo International Forum



2019年10月1日(火)東京国際フォーラム ホールA

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

・オフィシャルHP先行(抽選)

受付日程:7月24日(水)18:00 より開始

受付URL:http://eplus.jp/thehiatus-20191001/



<メディア情報>



「the HIATUS ニューアルバム発売記念 打ち上げ生配信」

配信日時: 2019年7月23日(火)20時頃~

・視聴方法

the HIATUS オフィシャルYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=YTFroxE44jw



<リリース情報>



the HIATUS

『Our Secret Spot』



発売日:2019年7月24日(水)

定価:2400円+税



=収録曲=

1. Hunger

2. Servant

3. Regrets

4. Time Is Running Out

5. Chemicals

6. Silence

7. Back On the Ground

8. Firefly / Life in Technicolor

9. Get Into Action

10. Moonlight



<ツアー情報>



the HIATUS

Our Secret Spot Tour 2019



2019年7月31日(水)Zepp Tokyo

2019年8月1日(木)Zepp Tokyo

2019年8月6日(火)Zepp Fukuoka

2019年8月8日(木)BLUE LIVE 広島

2019年8月21日(水)仙台GIGS

2019年9月3日(火)Zepp Nagoya

2019年9月4日(水)Zepp Nagoya

2019年9月11日(水)新潟LOTS

2019年9月13日(金)Zepp Sapporo

2019年9月18日(水)Zepp Osaka Bayside

2019年9月19日(木)Zepp Osaka Bayside

2019年9月24日(火)⾼松festhalle



全公演チケット代2600円(税込み / ドリンク代別)

※3歳以上有料



the HIATUS オフィシャルサイト:http://thehiatus.com/