ニルヴァーナ「Live and Loudライブ」が遂にレコード化、ストリーミング配信も決定

1993年12月にシアトルで行われた、伝説のニルヴァーナのLive and Loudライブ。来月初めてアナログレコード化され、ストリーミング配信もスタートすることが決定された。



1993年12月13日に米ワシントン州シアトルのPier 48で行われた伝説的なニルヴァーナのライブLive and Loudは、数週間後にMTVがオンエアした毎年恒例の大晦日特番のハイライトでもあった。2019年8月、初めてアナログレコードが発売されることになり、ライブのストリーミング配信も決定した。



ニルヴァーナのバンドとしてのキャリアを網羅した全17曲は、2枚組のレコードとなってリリースされる。特典として含まれる当時のバックステージパスのレプリカは、ライブのオーディオ音源をダウンロードするためのカードにもなる仕組みだ。すでに先行予約が始まっているLive and Loudは、米ユニバーサルから8月30日に発売予定。



Live and Loudライブを完全収録した映像作品は(MTVが初公開したのはショートバージョン)DVDのみならず、アルバム『イン・ユーテロ』の20周年特別記念デラックス版の特典DVD/CDとしてもリリースされている。



2019年4月にパラマウントがリリースした1991年のライブに続き、ニルヴァーナのライブが映像作品としてアナログレコード化されるのは今回が2度目である。



Live and Loudトラックリスト

Radio Friendly Unit Shifter

Drain You

Breed

Serve The Servants

Rape Me

Sliver

Pennyroyal Tea

Scentless Apprentice

All Apologies

Heart-Shaped Box

Blew

The Man Who Sold The World

School

Come As You Are

Lithium

About a Girl

Endless, Nameless