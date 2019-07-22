the telephones、メジャーデビュー10周年の締めくくりはZepp DE DISCO

the telephoneが、12月15日にメジャーデビュー10周年の締めくくりとしてZepp Tokyoでワンマンライブを行うことを発表した。
2015年の活動休止期間から一転して、2019年は精力的に活動したテレフォンズ。本公演はメジャーデビュー10周年の今年に最初で最後の東京でのワンマンライブとなる。
なお、本日よりモバイルFCにてチケットの先行申込が開始されている。
＜ライブ情報＞
the telephones
「メジャーデビュー10周年ファイナル 〜Zepp DE DISCO!!!〜やれんのかテレフォンズ！？ やれんのかZeppワンマン！」
2019年12月15日（日）Zepp Tokyo
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
・チケット
価格：前売 3800円（税込）（ドリンク代別途）
モバイルFC先行
受付期間：7月22日（月）20:00〜7月29日（月）23:59
・関連リンク
the telephones Official Site：http://thetelephones.net
the telephoneが、12月15日にメジャーデビュー10周年の締めくくりとしてZepp Tokyoでワンマンライブを行うことを発表した。
本記事は「Rolling Stone Japan」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。