明治安田生命J3リーグ第17節が19日から21日にかけて各地で行われた。

首位を走るロアッソ熊本は敵地で福島ユナイテッドFCと対戦した。20分に福島のFW武颯が右足で冷静なシュートを流し込むと、最終的にこのゴールが決勝点に。熊本にとっては第12節のFC東京U－23戦以来の黒星となった。

ギラヴァンツ北九州はヴァンラーレ八戸と痛み分けのドロー。藤枝MYFCがSC相模原を2－1で下したため、2位と3位が入れ替わった。セレッソ大阪U－23とガンバ大阪U－23による“大阪ダービー”は、大量4得点を奪ったG大23に軍配が上がっている。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第17節

カターレ富山 2－0 Y.S.C.C横浜

いわてグルージャ盛岡 2－2 ザスパクサツ群馬

FC東京U－23 1－1 カマタマーレ讃岐

ブラウブリッツ秋田 0－2 ガイナーレ鳥取

ギラヴァンツ北九州 1－1 ヴァンラーレ八戸

福島ユナイテッドFC 1－0 ロアッソ熊本

アスルクラロ沼津 0－0 AC長野パルセイロ

藤枝MYFC 2－1 SC相模原

セレッソ大阪U－23 1－4 ガンバ大阪U－23

■J3順位表

1位 熊本（勝ち点33／得失点差＋7）

2位 藤枝（勝ち点31／得失点差＋6）

3位 北九州（勝ち点30／得失点差＋8）

4位 C大23（勝ち点27／得失点差＋1）

5位 鳥取（勝ち点27／得失点差－2）

6位 群馬（勝ち点26／得失点差＋11）

7位 讃岐（勝ち点26／得失点差0）

8位 G大23（勝ち点25／得失点差＋9）

9位 富山（勝ち点24／得失点差＋2）

10位 相模原（勝ち点22／得失点差－3）

11位 八戸（勝ち点21／得失点差＋4）

12位 沼津（勝ち点20／得失点差－3）

13位 福島（勝ち点20／得失点差－4）※1試合未消化

14位 秋田（勝ち点20／得失点差－4）

15位 岩手（勝ち点20／得失点差－6）※1試合未消化

16位 F東23（勝ち点17／得失点差－6）

17位 YS横浜（勝ち点16／得失点差－12）

18位 長野（勝ち点15／得失点差－8）

■J3第18節（7月27日、28日）

▼27日

17：00 藤枝 vs F東23

18：00 秋田 vs 岩手

18：00 相模原 vs 福島

18：00 讃岐 vs 沼津

18：00 北九州 vs 富山

19：00 群馬 vs C大23

19：00 鳥取 vs 熊本

▼28日

17：00 YS横浜 vs 八戸

18：00 G大23 vs 長野