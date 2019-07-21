明治安田生命J3リーグ第17節が19日から21日にかけて各地で行われた。
首位を走るロアッソ熊本は敵地で福島ユナイテッドFCと対戦した。20分に福島のFW武颯が右足で冷静なシュートを流し込むと、最終的にこのゴールが決勝点に。熊本にとっては第12節のFC東京U－23戦以来の黒星となった。
ギラヴァンツ北九州はヴァンラーレ八戸と痛み分けのドロー。藤枝MYFCがSC相模原を2－1で下したため、2位と3位が入れ替わった。セレッソ大阪U－23とガンバ大阪U－23による“大阪ダービー”は、大量4得点を奪ったG大23に軍配が上がっている。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J3第17節
カターレ富山 2－0 Y.S.C.C横浜
いわてグルージャ盛岡 2－2 ザスパクサツ群馬
FC東京U－23 1－1 カマタマーレ讃岐
ブラウブリッツ秋田 0－2 ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州 1－1 ヴァンラーレ八戸
福島ユナイテッドFC 1－0 ロアッソ熊本
アスルクラロ沼津 0－0 AC長野パルセイロ
藤枝MYFC 2－1 SC相模原
セレッソ大阪U－23 1－4 ガンバ大阪U－23
■J3順位表
1位 熊本（勝ち点33／得失点差＋7）
2位 藤枝（勝ち点31／得失点差＋6）
3位 北九州（勝ち点30／得失点差＋8）
4位 C大23（勝ち点27／得失点差＋1）
5位 鳥取（勝ち点27／得失点差－2）
6位 群馬（勝ち点26／得失点差＋11）
7位 讃岐（勝ち点26／得失点差0）
8位 G大23（勝ち点25／得失点差＋9）
9位 富山（勝ち点24／得失点差＋2）
10位 相模原（勝ち点22／得失点差－3）
11位 八戸（勝ち点21／得失点差＋4）
12位 沼津（勝ち点20／得失点差－3）
13位 福島（勝ち点20／得失点差－4）※1試合未消化
14位 秋田（勝ち点20／得失点差－4）
15位 岩手（勝ち点20／得失点差－6）※1試合未消化
16位 F東23（勝ち点17／得失点差－6）
17位 YS横浜（勝ち点16／得失点差－12）
18位 長野（勝ち点15／得失点差－8）
■J3第18節（7月27日、28日）
▼27日
17：00 藤枝 vs F東23
18：00 秋田 vs 岩手
18：00 相模原 vs 福島
18：00 讃岐 vs 沼津
18：00 北九州 vs 富山
19：00 群馬 vs C大23
19：00 鳥取 vs 熊本
▼28日
17：00 YS横浜 vs 八戸
18：00 G大23 vs 長野