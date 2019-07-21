Ark Performance「蒼き鋼のアルペジオ」18巻が10月1日に発売。18巻には連載10周年企画として、アンソロジー冊子とDVDマガジンが付属する特装版が用意される。

特装版付属のアンソロジー冊子「蒼き鋼のアルペジオマガジン」では、秋本治とArk Performanceの対談、尾田栄一郎らによる寄稿イラスト、今井哲也らによる新作アンソロジーマンガなどを約140ページにわたって掲載。Ark Performanceが2016年に描いた、単行本未収録の作品も収められる。

一方のDVDには、Ark Performance出演のミニトーク番組を収録。同番組ではMCを渕上舞と山村響が務めている。また15巻の特装版に付属していたサウンドトラックの収録曲を原画と組み合わせたミュージックビデオ、Ark Performanceのイラスト紹介映像も収められた。

特装版は完全受注の限定生産。予約は7月31日まで。

「蒼き鋼のアルペジオマガジン」参加作家一覧

特別対談：秋本治

イラスト：尾田栄一郎＆Ark Performance、岩原裕二、ことぶきつかさ、瀬田ヒナコ、TALI、天神英貴、蒔島梓、水上悟志、宮原るり

アンソロジーマンガ：いけださくら、一葵さやか、今井哲也、高内優向、十一虎、ムサシマル、山村響