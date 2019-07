NCT 127、全37公演におよんだワールドツアーを完遂

多様な国籍のメンバーで構成された韓国発のボーイズグループ、NCT 127が7月20日のシンガポール公演をもって、自身初のワールドツアー『NCT 127 NEO CITY – The Origin』を完走した。



本ツアーは、今年1月26日のソウル公演を皮切りに、全10ヶ国26都市37公演をめぐった超ロングワールドツアー。NCT 127の世界的なブレイクへの大きな足がかりとなったが、注目すべきはK-POP男性アーティスト最多の11都市公演を通して得た、北米での人気だろう。アメリカの地上波ABCの人気番組「Good Morning America」と「Strahan and Sara」、アメリカ最大のラジオプラットフォームiHeartRadioが主催する大型コンサート「Summer Kick Off Concert」と「WAZZMATAZZ」などに次々と出演を決定し、アメリカ全土での人気を着実に獲得した。







それを裏付けるように、5月末にリリースされたミニアルバム「NCT#127 WE ARE SUPERHUMAN」は、iTunes総合アルバムチャートにてアメリカ、日本、メキシコ、ブラジル、チリ、ペルー、ギリシャ、ロシア、インドネシア、香港、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、アラブ首長国連邦、インド、ブルネイ、カザフスタン、バーレーン、モーリシャス、レバノン、キルギス、サウジアラビア、ベラルーシの全世界25地域で1位にランクインし、米ビルボード最大のメインチャートである「ビルボード200」では11位の快挙を達成。世界中の音楽ファンの高い関心を実感させた。







さらに、7月3日にはアメリカン・ポップの新星エイバ・マックスのヒット曲「SO AM I」にフィーチャーリングで参加した作品をリリースするなど、NCT 127の勢力的な世界展開はとどまるところを知らない。世界中を熱狂させたNCT 127の初ワールドツアーは、日本公演(さいたまスーパーアリーナ最終日の模様を収録)のみ映像化され好評発売中。また、彼らはSpotifyと『SUMMER SONIC 2019』東京公演とのコラボ企画『Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC』に出演することも決定している。





<イベント出演情報>







『Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC』



日程:2019年8月16日(金)

会場:千葉県 幕張メッセ

出演:

SEKAI NO OWARI

MGMT

R3HAB

NCT 127

amazarashi

ほか

料金:8,500円