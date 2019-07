サマソニ深夜枠『NF in MIDNIGHT SONIC』にサカナ、アクフェン、シネマティックら出演

「SUMMER SONIC 2019」が、サカナクション率いるプロジェクト「NF」とタッグを組んだ『NF in MIDNIGHT SONIC』の出演アーティストを発表した。



サマソニ東京公演の深夜ステージ「MIDNIGHT SONIC」と、サカナクションのコラボ企画として4月の開催発表時から大きな話題を呼んでいた本イベント。ハウスミュージック界の鬼才アクフェン、LA出身のビートメイカー=ウィル・ウィーゼンフェルドことバス、4月の来日公演も記憶に新しいザ・シネマティック・オーケストラ、ロンドンを拠点とする電子音楽家フローティング・ポインツ、ロバート・グラスパーとも親交の深いテイラー・マクファーリン、チルウェイヴのシーンから登場し、近年はストーンズ・スロウからアルバムをリリースしたウォッシュド・アウトなど、多くの海外アーティストの参加が決定した。



日本からはサカナクションを筆頭に、D.A.N.、The fin.、和太鼓バンドのGOCOO、KUNIYUKI TAKAHASHIらが名を連ねるほか、山口一郎が「Ichiro Yamaguchi」名義でB2B(2人以上のDJが交代で曲をかけること)のDJプレイを披露する。



『NF in MIDNIGHT SONIC』には、サマーソニック東京3DAYチケット」、「サマーソニック東京8月17日(土)1DAYチケット・プラチナチケット」、そして明日21日から再販売がスタートする「NFチケット」で入場可能。NFチケットは、特典として優先入場が可能になるとのことだ。





<イベント情報>







NF in MIDNIGHT SONIC



出演アーティスト:

SAKANACTION

AKUFEN

BATHS

THE CINEMATIC ORCHESTRA

D.A.N.

The fin.

FLOATING POINTS(DJ)

GOCOO

KUNIYUKI TAKAHASHI

TAYLOR MCFERRIN

WASHED OUT

Ichiro Yamaguchi +B2B(DJ)



日程:2019年8月17日(金)

会場:幕張メッセ

時間:OPEN/START 23:00 | CLOSE 5:00

チケット再発売:7月21日(日)12:00正午~ e+、ローソンチケットのみで販売



SUMMER SONIC オフィシャルサイト

http://www.summersonic.com/2019/