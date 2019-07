アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月8~14日の1位は、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のCDシリーズ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 十王院カケル」でした。

◇先週の結果

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」からは、挿入歌とテレビアニメ版エンディングテーマ(ED)を収録した「マイソングシングル」シリーズが6月末から11枚連続でリリース中で、今回は声優の八代拓さんが演じる十王院カケルのCDが首位を獲得しました。

十王院カケルは財閥の御曹司で、挿入歌「Orange Flamingo」はカケルのキャラクターを象徴するようなリッチでバブリーなアッパーソングになっています。テレビアニメ版EDはすべて音楽ユニット「TRF」のカバーで、十王院カケルのCDには「Unite! The Night!」が収録。また、同CDシリーズから同時発売された「高田馬場ジョージ」「鷹梁ミナト」のシングルも4位にランクイン(2作品が同着)しています。

2位には、スマートフォン向けブラウザーゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)のキャラクターソングCD「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04」が登場しました。5人組ユニット「放課後クライマックスガールズ」が歌う夏をテーマにした爽やかなナンバーが収録されています。

3位には声優の雨宮天さんの8枚目のシングル「VIPER」、7位には内田真礼さんの9枚目のシングル「鼓動エスカレーション」、9位には岡本信彦さんの5枚目のシングル「奇跡の軌跡」と、人気声優のニューシングルがランクインしました。また、堀江由衣さんの約4年半ぶり、10枚目となるアルバム「文学少女の歌集」が6位に。テレビアニメ「DOG DAYS”」のED「Stay With Me」やテレビアニメ「K RETURN OF KINGS」のオープニングテーマ(OP)「アシンメトリー」、清竜人さんが制作した新曲「春夏秋冬」などを収録しています。

◇今週の動向

歌手でクリエーターのそらるさんのサードアルバム「ワンダー」、声優で歌手の水樹奈々さんが歌うテレビアニメ「戦姫絶唱シンフォギアXV」のOPを収録した「METANOIA」、声優の駒形友梨さんのミニアルバム「Indigo」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 十王院カケル」 十王院カケル(CV:八代拓) シングル

2位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04」 放課後クライマックスガールズ シングル

3位 「VIPER」 雨宮天 シングル

4位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 高田馬場ジョージ」 高田馬場ジョージGS(CV:小林竜之) シングル

4位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 鷹梁ミナト」 鷹梁ミナト(CV:五十嵐雅) シングル

6位 「文学少女の歌集」 堀江由衣 アルバム

7位 「鼓動エスカレーション」 内田真礼 シングル

8位 「紅蓮華」 LiSA シングル

9位 「奇跡の軌跡」 岡本信彦 シングル

10位 「プロメア オリジナルサウンドトラック」 澤野弘之 アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。