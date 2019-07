秦 基博、Bank Band、DA PUMP…「好きなカバーソング」1位は？

眞鍋かをりがパーソナリティをつとめ、リスナーと一緒にテーマに沿った独自の音楽チャートを作り、今みんなが聴きたい曲をシェアしていくTOKYO FMの番組「KOSÉ Your Songs Best10」。7月14日(日)の放送は、「本家越え? 好きなカバーソングBEST10」をお届けしました。第10位は、ラッツ&スター「夢で逢えたら」。1996年リリースのこの曲の“元歌”は、吉田美奈子さんが歌う同名曲です。作詞作曲は大瀧詠一さんです。第9位は、2018年にリリースされたDA PUMPの「U.S.A.」。オリジナルは、1992年発売の同名曲。80年~90年代にかけてユーロビートなどのダンス系作品を数多く発表したイタリアのミュージシャン、ジョー・イエローが歌っています。眞鍋は「リリースからだいぶ経っての日本での大ヒット、本人もびっくりしているんじゃないでしょうか?」とコメントしていました。第8位は、ザ・タイマーズの「デイ・ドリーム・ビリーバー」。オリジナルは、ザ・モンキーズが1967年に歌った「Daydream Believer」。4週連続、全米1位を記録した大ヒット曲です。リスナーからは、こんなメッセージも届きました。「この曲が発表された1989年、僕は原曲がモンキーズであることも、歌っているのが忌野清志郎さんであることも全く知りませんでした(タイマーズは“覆面バンド”だったため)。優しいサウンドと切ない歌詞が僕の心をとらえて離しませんでした」第7位は、ホイットニー・ヒューストンの「I Will Always Love You」。1992年公開の映画「ボディーガード」の主題歌として、映画とともに大ヒットを記録しました。オリジナルは、カントリーミュージックの第一人者として知られるドリー・パートンが歌うカントリーの楽曲。眞鍋は「原曲を、よくあそこまで“歌い上げる系”に仕上げたホイットニー・ヒューストンの歌唱力、すごいですよね!」とコメントしました。第6位は、2002年にリリースした島谷ひとみさんの「亜麻色の髪の乙女」。原曲は、1968年にヴィレッジ・シンガーズが歌った同名曲です。リスナーからは「本家もいいですが、ポップで爽やかな島谷ひとみさんの歌声も好きです!」というメッセージも届きました。第5位は、ノラ・ジョーンズの代表曲「Don’t Know Why」。眞鍋は「ノラのボーカルに合わせて作られた曲だと思っていましたが、元歌もあったんですね!」と言い、ジェシー・ハリスが歌うオリジナルを紹介。1999年に自身で歌っていた曲を、2002年にノラ・ジョーンズに楽曲提供。その年のグラミーで最優秀楽曲賞を受賞しました。第4位は、郷ひろみさんの「GOLDFINGER '99」。オリジナルは、プエルトリコ出身のシンガー、リッキー・マーティンが歌う「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ」。世界中で大ヒットを記録しました。眞鍋は「リッキーもかなり強烈な印象を残しましたけど、それをさらに超えてくるHiromi Goのすごさ! “手の振り付け”もマネしたくなりますよね」とコメントしました。第3位は、ジョン・レノンの「Stand By Me」。オリジナルは、1961年にベン・E・キングが歌い、1986年公開の同名映画の主題歌としても知られる名曲です。眞鍋は、「映画に夢中になった世代は、こちらのほうが印象強いかもれいませんね。どちらも素晴らしい!」と語りました。第2位は、小林武史さん、櫻井和寿さんを中心に結成されたBank Bandの「糸」。オリジナルは、数多のアーティストにカバーされている中島みゆきさんの作品です。クリス・ハートさん、JUJUさんのカバーにも多数のリクエストをいただきました。第1位は、秦 基博さんの「Rain」。オリジナルは、1988年リリースの大江千里さんのアルバム『1234(ワンツースリーフォー)』収録の同名曲です。2013年にリリースされた、秦さん15枚目のシングル「言ノ葉」収録曲の「Rain」。同年に公開された新海誠監督の映画「言の葉の庭」エンディングテーマに起用され、話題になりました。番組の最後に眞鍋は、「やはりカバーは、曲に対するリスペクトや愛がないとできないと思うので、カバーされた本家のアーティストにとっても、うれしいことだと思います。名曲は歌い継がれていくべきだと、改めて思う10曲でした」と締めくくりました。また、今回の放送では、美容のプロフェショナルをお迎えして、スキンケアやメイクについてお聞きするコーナー「KOSÉ Beauty Tag」もオンエア。7月のゲストは、ファッション誌「otona MUSE(オトナミューズ)」(宝島社)美容担当・ 天野宏香(あまの・ひろか)さん。番組と連動した「乾燥を防ぐ簡単おすすめ肌ケア」についての動画も公開されているので、ぜひチェックしてみてください。番組公式Twitterをフォロー&リツイートしていただいた方の中から抽選で10名に、薬用化粧水「雪肌精」が当たるプレゼントキャンペーンも実施中! ぜひご応募ください(応募締切:2019年8月10日(土)まで)<番組概要>番組名:KOSÉ Your Songs Best10放送日時:毎週日曜11:00~11:30パーソナリティ:眞鍋かをり番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/best/番組公式Twitter:@songsbest10ハッシュタグ:#kose#songsbest10