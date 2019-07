OGRE YOU ASSHOLE、3年ぶりアルバム『新しい人』を9月発売

OGRE YOU ASSHOLEが、3年ぶりとなるアルバム『新しい人』を9月4日に発売する。



同作は、シンセポップ、ディスコのエッセンスを含んだダンスサウンドやメロウでメディテーショナルなスローナンバーなど幅広い楽曲を集めたアルバムとなっている。レコーディング、ミックス、マスタリングは前作同様、バンドを熟知するエンジニア中村宗一郎が担当。8月7日にはアルバム発売に先立って収録曲「さわれないのに」の先行配信とMVが公開される。



また、アルバムの発売に伴い全国6カ所をまわるリリースツアーの開催も決定、ツアーファイナルはEXシアター六本木にて開催される。



同時に新しいアーティスト写真も公開。撮影を塩田正幸、アートディレクションを鈴木聖が担当した。





<リリース情報>



OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』



発売日:2019年9月4日(水)

定価:2700円(税別)

収録曲:後日発表



<ツアー情報>



OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』release tour



2019年9月29日(日)松本 ALECX

2019年10月6日(日)梅田 TRAD

2019年10月12日(土)INSA

2019年10月22日(火・祝)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年10月26日(土)札幌 Bessie Hall

2019年11月4日(月・祝)EX THEATER 六本木



オフィシャルHP先行(e+/1人4枚まで)

http://www.ogreyouasshole.com/

7月19日(金)22:00〜7月29日(月)23:59

PG(各イベンター)先行 後日詳細発表



一般発売:

松本、大阪、福岡公演:8月10日(土)10時より

名古屋、札幌、東京公演:8月24日(土)10時より