LEO今井書下ろし曲「Fandom（Remix For A Film）」入り映画特報映像公開

LEO今井が主題歌として書き下ろした新曲「Fandom (Remix For A Film)」入りの映画「プリズン13」の特報映像が公開された。



渡辺謙作監督より熱意のある主題歌オファーを受けたLEO今井が、 7月24日発売のカバーEP『6 Japanese Covers』収録の「ヤングたかじん」用に自身が作ったトラックを元に全く違う新曲を制作。 同EPのボーナストラックとして収録されることとなった。 7月19日より、LEO今井YouTubeチャンネルにてトラックの元となった「ヤングたかじん」の試聴もスタートしている。







なお、 LEO今井は8月30日を皮切りに、人間椅子、eastern youth、ZAZEN BOYS、前野健太、呂布カルマらカバーアーティストを相手に挑む全国5か所を巡る自主企画ツーマン「大都会ツアー」のチケット発売が本日よりスタートする。



・渡辺謙作コメント

撮影前、 エンドロールで余韻にひたらせたくないな、 現実が映画と地続きみたいな感覚をもってもらいたいな、 と考えていて、 ふとLEO今井のデーモニッシュな歌声が脳内をよぎった。 彼の「VLP」というアルバムは傑作で、 一曲目の「WINO」の曲調が映画とドンピシャだと思ったのだ。 しかしいかんせん歌詞世界は「WINO(飲んだくれ)」で、 映画とはマッチしない。 更に諸問題が噴出し、 座礁しかかった時、 LEO君の方から奇跡的なアイディアが寄せられ、 そこからは神の思し召しのように実現した。 僕はLEO今井の世界の捉え方を信頼していたし、 そこに彼のあの声が乗れば、 そりゃカンペキだ、 と出来上がりをワクワクして待ちましたが、 いただいた曲はカンペキを軽く超えていた。 ありがとう!



・LEO今井コメント

カバーEP『6 Japanese Covers』のレコーディング作業を終えた5月中旬ごろ、 渡辺監督の熱い依頼を受け、 急遽、 同EP収録の「ヤングたかじん」用に自分で作ったバンドアレンジのトラックをリミックス感覚で弄り始めた。 それに新しいメロディーと歌詞を乗せて新曲「Fandom」を完成させた。 曲調としては、 去年リリースした5枚目のアルバム『VLP』、 特に「Wino」という曲の延長線上にある。 映画の世界観が持つ不穏な闇と余韻を感じさせるメタルなレナード・コーエンをイメージして作った。





<リリース情報>







LEO今井

EP『6 Japanese Covers』



発売日:2019年7月24日(水)

定価:2315円(税抜)

全9曲収録(ボーナストラック3曲含む)



=収録曲=

1. どだればち [原曲:人間椅子] ★先行配信中

2. 夏の日の午後 [原曲:eastern youth]

3. ポテトサラダ [原曲:ZAZEN BOYS]

4. ヤングたかじん [原曲:呂布カルマ]

5. ファックミー [原曲:前野健太]

6. 雨 [原曲:ペトロールズ]

Bonus Tracks

7. Fandom (Remix For A Film) ★新曲 8月30日(金)公開映画「プリズン13」主題歌

8. Venom (Live at Bottom Line, Nagoya)

9. Karaoke (Live at Fever, Tokyo)



封入特典:10月25日(金)開催「大都会ツアー ファイナル」公演先行シート封入



◆スペシャルバンドル版(完全生産限定)

CD+6JC Tシャツ[Designed by Aruta Soup] 6000円(税込)

コロムビアミュージックショップにて予約受付中。

https://shop.columbia.jp/shop/e/eleoimai/





<ライブ情報>



LEO今井

自主企画ツーマン「大都会ツアー」



2019年8月30日(金)LEO IMAI x 前野健太 大阪 UMEDA SHANGRI-LA

2019年8月31日(土)LEO IMAI x 呂布カルマ 名古屋 JAMMIN

2019年9月24日(火) LEO IMAI x 人間椅子 東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO

2019年10月1日(火)LEO IMAI x ZAZEN BOYS @福岡BEAT STATION

2019年10月12日(土)LEO IMAI x eastern youth 札幌 cube garden



チケット:4000円(税込・ドリンク代別)



【オフィシャルサイト】

LEO今井HP:http://www.leoimai.com/