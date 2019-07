SILENT SIREN 18歳男子の片思いに「同じ経験がある」

SILENT SIRENが、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。「サイ恋(レン)逆電」と題し、パーソナリティのとーやま校長、あしざわ教頭とともに、恋のサイレンが鳴っている男子リスナー(18歳)の相談に乗りました。とーやま校長:もしもし! 恋のサイレン、鳴っちゃっている?リスナー:はい。今、中学校の同級生が違うクラスにいるんですけど、僕の机を通してメッセージのやり取りをしていて、恋のサイレンが鳴りっぱなしです!SILENT SIREN:くぅ~! どういうこと!?リスナー:その女子とはLINEとかを頻繁にしていたんですけど、半年前くらいから途絶えてしまっていたんです。で、向こうは吹奏楽部なんですけど、たまたまパート練習のときに自分たちの教室を使ったんです。そしたら、机にメッセージが残されていて……。とーやま校長:どんなメッセージが書いてあったの?リスナー:『最近LINEで話してないからつまんない』って。SILENT SIREN:可愛い~!とーやま校長:それを見たとき、どんな気持ちだった?リスナー:最初、バッグを置いちゃっていて気がつかなくて、授業が始まる前に見たんです。そしたらメッセージが書いてあって。あしざわ教頭:授業に集中できなくなっちゃうな(笑)。とーやま校長:その子のことは、それまではどう思っていたの?リスナー:中3のときに同じクラスだったんですけど、仲が良い感じで恋愛感情はなかったです。とーやま校長:机のメッセージを見て、サイレンが鳴り始めたんだ。リスナー:そう……じゃないんですけど(笑)。そのあと1日おきに、そういう会話を机で繰り返していたんです。授業が終わったら自分が返信を書いて、部活のときに向こうが書く感じで。すぅ:1日1回しかやり取りできないんだ!ゆかるん:めちゃくちゃ良くないですか。「何を書こう……?」ってなりますね!すぅ:これ、全く同じ経験があるんですよ。野球部の男の子がずっと好きで、野球部に恋をした曲を以前出したこともあるんですけど、それくらい重なる部分があって。野球部の男の子のクラスに行って、特に何をするわけでもないんですけど……。そしたら、男の子が来て2人でキャッチボールをするんですよ。じゃれ合う感じというか。「お前まじノーコンだな!」「下手じゃないし!」みたいなやり取りを、机に書いたりするんですよ! でも机でのやり取りって、時間がかかるじゃないですか。私はなかなか進まなくて、結局気持ちを伝えることができなくてすごく後悔したんです。だから、(リスナーには)机越しっていうところから一歩飛び出して、直接書いている瞬間とかに登場して欲しいですね。とーやま校長:アツい!あしざわ教頭:ご本人登場パターン!すぅ:書いているときに、後ろから肩をポンとかして欲しいです!リスナー:あの……告白したいとは思うんですけど、3日くらい前から手紙に移行しているんです。SILENT SIREN:いいじゃん!とーやま校長:手紙は直接渡しているの?リスナー:そうですね。手と手だったり、窓際の席なので通り過ぎるときに渡したり……。SILENT SIREN:キャーーーッ!!!すぅ:それやりたい!とーやま校長:これって、もう確定でしょ! あとは、男が勇気出すしかないよ。すぅ:これだったら、カーテンの中でチューできちゃうよ!ひなんちゅ:して欲しいなぁ~!すぅ:100%大丈夫!とーやま校長:(告白を)するって決めたら自分からいける?リスナー:いけると思います!すぅ:本当に応援してる。男出していこう!ゆかるん:頑張って~!とーやま校長:それじゃあ、ありがとうね!SILENT SIREN:おやすみ~!リスナー:おやすみなさい!(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! FRIDAY 学校運営戦略会議」7月19日(金)放送)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/