Negiccoが指し示す新たなアイドルの未来、結婚後初のシングルをリリースを発表

新潟在住の3人組ユニットNegiccoが、9月24日(火)にニューシングルをリリースすることを発表した。

結成記念日である7月20日(土)に佐渡で開催した16周年記念コンサートでニューシングルのリリースを発表したNegicco。



今年4月にはリーダーのNao☆がバンド「空想委員会」の岡田典之と入籍。現役アイドルのまま結婚というこれまでになかった新しい道を示し、アイドル界以外からも多くの称賛の声を集めた。今回のシングルはその結婚後初となるのはもちろん、グループとして実に1年7カ月ぶりのリリースとなる。



今作は3曲入りのマキシシングルとしてリリースされ、リード曲は『愛のタワー・オブ・ラヴ』『ときめきのヘッドライナー』(ともに2013年リリース)を手がけた西寺郷太氏が楽曲提供。M2は9月28日(土)に新潟・北方文化博物館で開催される「NeGi FES 2019」への出演も決定しているクラムボンが、M3はNegiccoプロデューサーのconnie氏が担当する。



また、同時に今秋リリース予定とだけ発表されていた「Negiccoアナログ化プロジェクト」による初のアナログ化3タイトル、『恋のEXPRESS TRAIN』(7inch)、『GET IT ON!』(12inch)、『Negicco 2003~2012 -BEST-』(12inch 2 枚組)のリリース詳細も発表された。



▽Negicco アナログ化プロジェクト





■Negicco「恋のEXPRESS TRAIN」

発売日:2019年9月3日(火)

形態:7inchアナログ

価格:¥1,500(税抜価格)+税

収録曲:

A1.「恋の EXPRESS TRAIN」

B1.「ニュートリノ・ラヴ」





■Negicco「GET IT ON!」

発売日:2019年10月1日(火)

形態:12inchアナログ

価格:¥2,500(税抜価格)+税

収録曲:

A1.「GET IT ON!」

A2.「ガッター!ガッター!ガッター!」

B1.「完全攻略」

B2.「DISCO!! The Negicco!」

B3.「Falling Stars」





■Negicco「Negicco 2003~2012 -BEST-」

発売日:2019年11月5日(火)

形態:12inchアナログ2枚組

価格:¥4,500(税抜価格)+税

収録曲:

A1.「Party on the PLANET」

A2.「圧倒的なスタイル」

A3.「スウィート・ソウル・ネギィ-」

A4.「ネギさま!Bravo☆」

A5.「プラスちっく☆スタ-」

B1.「ねぎねぎ Rock~私もお家に連れてって~」

B2.「アノソラヘ」

B3.「My Beautiful Life」

B4.「Summer Breeze」

C1.「君といる街」

C2.「EARTH」

C3.「SKY」

C4.「Disco!! The Negicco!」

C5.「完全攻略」

D1.「Falling Stars」

D2.「トキメキ★マイドリーム」

D3.「Anniversaries」

D4.「恋するねぎっ娘」