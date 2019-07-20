Negiccoが9月24日にニューシングル（タイトル未定）をリリースする。
結成記念日である本日7月20日に新潟県佐渡市のおんでこドームで16周年記念コンサートを行ったNegicco。彼女たちがシングルをリリースするのは2018年2月の「カリプソ娘に花束を」以来約1年7カ月ぶりのこととなる。シングルには3曲の新曲とそれぞれの楽曲のインストナンバーが収録され、リード曲では西寺郷太（NONA REEVES）が2013年発表の「ときめきのヘッドライナー」以来の楽曲提供を行う。2曲目はクラムボン、3曲目はNegiccoのプロデューサー・connieが担当する。
なおこの作品は10月22日に7inchアナログでもリリースされる。また、「Negicco アナログ化プロジェクト」としてアナログ化が発表されていた「恋のEXPRESS TRAIN」が9月3日に7inchアナログで、「GET IT ON!」が10月1日に12inchアナログで、「Negicco 2003～2012 -BEST-」が11月5日に12inchアナログ2枚組でリリースされることも併せてアナウンスされた。
Negicco「恋の EXPRESS TRAIN」収録曲SIDE A
01. 恋の EXPRESS TRAINSIDE B
01. ニュートリノ・ラヴ
Negicco「GET IT ON！」収録曲SIDE A
01. GET IT ON！
02. ガッター！ガッター！ガッター！
01. 完全攻略
02. DISCO!! The Negicco！
03. Falling Stars
Negicco「Negicco 2003～2012 -BEST-」収録曲
DISC 1SIDE A
01. Party on the PLANET
02. 圧倒的なスタイル
03. スウィート・ソウル・ネギィー
04. ネギさま！Bravo☆
05. プラスちっく☆スター
01. ねぎねぎ Rock～私もお家に連れてって～
02. アノソラヘ
03. My Beautiful Life
04. Summer Breeze
DISC 2SIDE A
01. 君といる街
02. EARTH
03. SKY
04. Disco!! The Negicco！
05. 完全攻略
01. Falling Stars
02. トキメキ★マイドリーム
03. Anniversaries
04. 恋するねぎっ娘