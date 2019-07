人気アニメ「ガンダム」シリーズのイベント「ガンダム夏まつり 2019」が7月20日、東京・台場のダイバーシティ東京 プラザで開幕した。施設内のガンプラの総合施設「THE GUNDAM BASE TOKYO」では限定アイテムとして「機動戦士ガンダムUC」に登場するユニコーンガンダム ペルフェクティビリティのプラモデル「MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」(1万2960円)を販売。午前10時の開店前からプラモデルを求めて長蛇の列ができた。9月1日まで。

イベントでは、謎解きラリーが実施されているほか、THE GUNDAM BASE TOKYOでVR「ガンダム VR ダイバ強襲」「ガンダム UC VR激突・ダイバ上空」をプレーできる。ガンプラを3Dスキャンしてゲームを楽しめる「GUNPLA Battle Laboratory 2019 -Battle Challenge-」も設置されている。ガンプラをスキャンし、合成することで、戦艦から発進するシーンの映像にするサービス「RAPID SCAN DIGIRAMA THEATER SYSTEM -Take off from a catapult-」も公開された。

8月3~11日には「ガンダム」をイメージしたメニューを提供する「ガンダムグルメフェス」も開催される。