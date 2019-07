フジロック2019直前予習、Rolling Stone Japanの記事まとめ

「FUJI ROCK FESTIVAL 19」が、いよいよ来週末の7月26日(金)〜28日(日)に開催される。YouTubeでのライブ配信アクトも発表された同フェスの予習用に、Rolling Stone Japanの関連記事アーカイブをまとめてみた。



以下、出演日ごとにページを分けて掲載。チケットは現在、三日目・7月28日(日)の1日券と駐車券のみ各プレイガイドで発売中。金曜・土曜の1日券、前2日券(金・土)、3日通し券は完売している。



▪️Index

1.フジロック総合

2.初日-7月26日(金)

3.二日目-7月27日(土)

4.三日目-7月28日(日)









●フジロック総合



1.フジロック×サマソニ運営対談 フェスと洋楽文化を支える両者のリアルな本音



Photo by 宇宙大使☆スター / ©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.



フジロックとサマーソニックの両陣営による前代未聞の対談インタビュー。お互いの印象や交流関係、洋楽文化に対する危機感、今年のフェス展望までたっぷり語ってもらった。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31164





2.現場スタッフから見たフジロック黎明期の衝撃



Photo by 宇宙大使☆スター



フジロックのスタッフ3人が振り返る、黎明期から現在に至るまでのドラマティックな道のり。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31324





3.「日本3大音楽フェス」関係者だけが知っている歴代ベストシーン:フジロック編



photo by 宇宙大使☆スター



フジロックが愛され続ける理由を今一度確かめるべく、公式ファンサイトのカメラマン総括にインタビュー。数々のハイライトを振り返ってもらった。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/28665





●初日-7月26日(金)







1.復活のELLEGARDEN、ブログに投稿された細美武士のメッセージ





グリーン・ステージでケミカル・ブラザーズの前を務めるELLEGARDEN。活動再開のアナウンスと細美武士のメッセージを振り返る。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/28354





2.『Kid A』から20年、トム・ヨークの音楽は今も「政治的」なのか?



トム・ヨーク(Photo by Alex Lake)



ソロ最高傑作との呼び声高いニューアルバム『ANIMA』同作を、「政治性」というアングルから読み解く。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31490





3.トム・ヨークのソロ2作目『Tomorrows Modern Boxes』を全曲解説で振り返る



Photo by Dave J Hogan/Getty Images



トムのステージを予習するうえでも、最新作と並んで欠かせない前作『Tomorrows Modern Boxes』を全曲解説によって再検証。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31383





4.TOSHI-LOWが語るファッションと音楽の変遷



Photo by cherry chill will.



初日にOAU (OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND)、二日目にthe LOW-ATUSとして出演。TOSHI-LOWが語る音楽、ファッション、人生。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/28439





5.ジャネール・モネイが語る、セクシュアリティの秘密、プリンスとの関係



Photo by Matt Jones for Rolling Stone



ローリングストーンUS版の表紙を飾った彼女の素顔に迫る、1万字超えの長編インタビュー。7月24日には単独公演も。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/28453





6.ミツキの今を雄弁に物語る「ダンス」 異形のパフォーマンスを繰り広げた来日公演



Photo by Kazumichi Kokei



2018年の最新作『ビー・ザ・カウボーイ』が絶賛された彼女は、レッド・マーキーの大トリを務める。今年2月に渋谷・WWW Xで披露された衝撃のステージングを回想。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30041





7.中村佳穂が選んだ2018年の年間ベスト



フィールド・オブ・ヘブンの一番手として登場。彼女が選んだ「2018年の年間ベスト」を振り返る。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/29703





8.MOROHAインタビュー「矛盾こそが真骨頂、2つの真実を100%の気持ちで歌える強さ」





深夜のピラミッド・ガーデンに登場。アコースティック・ギターのUKと、MCのアフロはどのようなスタンスで音楽活動をしているのか。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30997





●二日目-7月27日(土)







1.シーアのSXSWでのライヴパフォーマンスを見る



Photo by Rick Kern/Getty Images for Samsung



二日目のヘッドライナー、シーアがライブを行うのは2017年以来となる。彼女はフジロックでどのようなパフォーマンスを計画しているのか。2016年のライブから展望を占う。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/25673





2.シーア、ディプロら集結、スーパーグループ「LSD」が体現するポップスの10年史



シーアと大物プロデューサーのディプロ、UK出身シンガー/プロデューサーのラビリンスによるLSDの全貌に迫る。フジロックでのシーアが、このスーパーグループの曲を披露する可能性も?

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30670





3.フジロック出演のコートニー・バーネット、最新パフォーマンス映像を公開



Photo by Xavi Torrent/WireImage



凄まじいライブによって日本でも人気者となった彼女。最新のパフォーマンス映像で、その魅力を改めてチェック。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31100





4.ジョナス・ブルー、即完売となった来日公演レポート



Photo by Emil Walker



気鋭DJ/ソングライターが深夜のフジロックを彩る。早々に完売となった今年3月の来日公演をプレイバック。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30250





5.Tempalayが語る「間奏」という概念が生まれた背景、陶酔と響きの探求



Photo by Nariko Nakamura



Rolling Stone Japanも一押しのサイケデリック3人組、ニューアルバム『21世紀より愛をこめて』の制作秘話やライブへの意気込みを語る。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31244





●三日目-7月28日(日)







1.ザ・キュアーのロバート・スミス、自身のアルバム14作を振り返る



Photo by Tim Roney/Getty Images



ヘッドライナーを務めるザ・キュアーの歩みを総括した決定版インタビュー。各アルバムに対する評価とエピソードを、フロントマンのロバート・スミスが包み隠さず語る。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30010





2.ザ・キュアー人気ソング・ベスト10



Photo by Ross Marino/Getty Images



前回出演した2013年のフジロックでは全36曲もプレイしたザ・キュアー。そんな彼らの名曲中の名曲を、ローリングストーン誌の人気ランキングで振り返る。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/26246





3.ジェイムス・ブレイクが新作『Assume Form』で到達した、動的で生命力に溢れたサウンドの正体



Photo by Amanda Charchian.



フジロックでの伝説的パフォーマンスも記憶に新しいジェイムス・ブレイク。コンポーザーとしての飛躍を感じさせる最新作『Assume Form』を掘り下げる。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30092





4.ステラ・ドネリーが語るMeToo時代のユーモア「失恋や惨めさに呑み込まれることはない」



Photo by Molly Matalon for Rolling Stone



ジャーナルスタンダードとのコラボもあり、日本でも急スピードで支持を集めているステラ・ドネリーにインタビュー。重たいテーマも軽やかなポップソングに昇華させる、ユーモアと率直さはどのように育まれたのか。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30785





5.クルアンビン、夢見心地のファンク・サウンドがもたらした「伝説の一夜」



Photo by Yosuke Torii



瞬く間に完売したため、「渋谷CLUB QUATTROで2回まわし」という超イレギュラーな事態へと発展。YMO「Firecracker」のカバーも飛び出し、フロア中がお祭り騒ぎになった今年3月の東京公演を振り返る。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/30316





6.クルアンビンは米が美味しい定食屋!? トリプルファイヤー鳥居真道が語り尽くすリズムの妙





これだけクルアンビン中毒者が急増しているのはなぜなのか。トリプルファイヤーのギタリスト・鳥居真道が、魔法のリズムを徹底的に考察。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31143





7.スカート最新アルバム『トワイライト』アートワーク制作秘話





メジャー2ndアルバム『トワイライト』を携え、朝イチのレッド・マーキーに登場するスカート。同作のアートワークを手がけた森敬太が、アートディレクション/デザインの裏側を明かす。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/31426





8.TENDOUJIがセレクトした「昔から何回も聴いちゃう曲」





東京インディ・シーンの愛され4人組が、深夜の苗場食堂を熱くする。メンバーがセレクトした「昔から何回も聴いちゃう曲」を紹介。

記事:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/29393<









FUJI ROCK FESTIVAL19

期間:2019年7月26日(金)27日(土)28日(日)

会場:新潟県 湯沢町 苗場スキー場



オフィシャルサイト:

http://www.fujirockfestival.com