みやかわくんが本日7月19日に東京・日本武道館で単独公演「大生誕祭2019 in 日本武道館」を開催した。

学生時代に仲間らとSNSへの動画投稿を始め、クリエイターとして中高生を中心に人気を集めたみやかわくん。音楽好きが高じて2018年6月にミニアルバム「STAR LAND」でUNIVERSAL SIGMAよりメジャーデビューを果たすと、さらなる人気を獲得し、デビューから1年という異例の速度で日本武道館単独公演という夢を叶えることとなった。

SEが鳴り止むと黄色い歓声と共に会場いっぱいにブルーのペンライトの光が広がる。オープニング映像の上映後、ツインドラム7人編成のバンドを従えて登場したみやかわくんは、最新アルバム「REBECCA」のリード曲「LiBERO」でライブをスタートさせた。炎が吹き上がるステージでみやかわくんは美声を響かせ、フロアのテンションを一気に引き上げる。そしてインディーズ時代に発表した1stミニアルバム「On Your Mark」より「Never Greed」を歌うと、「ついに僕の夢が叶う日がやってきました。今日は僕の夢が叶う瞬間と、新たに生まれ変わった僕を最後まで見届けてください」と真摯に語った。

巨大スクリーンに映し出される映像や会場中を飛び交うレーザーの演出で楽曲の世界観を演出しながら、みやかわくんは次々と楽曲を披露。バンドとダンサーのメンバーの紹介が終わると、スクリーンには水の中に沈みゆくみやかわくんの姿が映し出される。しばらくするとステージに映像と同じ衣装に着替えたみやかわくんが登場。まるで映像の中から現れたかのような演出で新曲が始まり、みやかわくんは変幻自在な歌声で叙情的な旋律を歌い上げた。

パワフルな歌と盤石なバンドサウンドで魅せる「aNYmORE」から、エモーショナルな歌唱が響く「失い」へシームレスにつなぎ、気迫のあるパフォーマンスでボーカリストとしての実力を十分に見せつけたみやかわくん。心地のいいビートと軽やかなメロディが印象的な「Moonlight」ではリラックスした表情を見せ、ステージから両サイドへ伸びた花道を歩きながら歌う。夜のムードを引き継いで届けられた「スピカ」では、ステージ後方いっぱいに無数の小さなライトが灯り、観客が掲げるペンライトの青い光も伴って、みやかわくんが生まれ育った式根島の夜の光景が日本武道館の中に再現された。

1stシングル「イダテンドリーマー」ではステージから銀テープが発射され、会場の盛り上がりはいよいよピークに到達。続く「略奪」ではジャジーなサウンドとセクシーな歌声、ブレイクで放たれる「ねぇ、油断しすぎだよ」という決めゼリフにオーディエンスが沸き、盛大なコール&レスポンスが巻き起こった。みやかわくんは本編を「ジャック・バイパー」でクールに締めくくり、ポーズを決めたままステージの下へと消えた。

アンコールを求める声がみやかわくん初のオリジナルソング「On Your Mark」の一部に変わり、観客の歌声で会場が満たされるとカジュアルな衣装に着替えたみやかわくんがステージへ。スタッフに置かれた「キリンレモン」のボトルをおもむろに手に取って「キリンレモン」のCMソングを歌っていることをアピールしたあと、そのCMソング「風を切れたら」を歌った。このライブに式根島でお世話になった人たちを招待していると明かしたみやかわくんは「式根島は僕の誇りです。僕なりの恩返しができたらと思っています。これからもよろしくね」と式根島の人々への感謝の気持ちを改めて伝える。そして「セツナノウタ」「スターランド」という式根島での思い出や景色を詰め込んだ2曲を丁寧に歌い上げた。

ラスト1曲を残したところでみやかわくんは「みんながいなかったらたどり着けなかった場所です。僕が作ったレールをみんなが歩き進めてくれたから武道館で歌を届けられます。みんな、本当にありがとう。僕のずっと叶えたかった夢を叶えてくれてありがとう。これからもみんなと一緒に広い景色、大きい景色、きれいな景色を見ていきたいです」と涙ながらに語る。思いを伝え終えたみやかわくんは「On Your Mark」を熱唱。ファンからのシンガロングを全身で浴びて眩しい笑顔を見せた。みやかわくんはバンドとダンスチームと共に手をつないでお辞儀をしたあと、トレードマークとも言えるキツネのぬいぐるみと共に深々と頭を下げ、名残惜しそうにステージを降りた。なお本日のライブの模様は9月にWOWOWでオンエアされることが決定。放送日時などの詳細は追って発表される。

みやかわくん「大生誕祭2019 in 日本武道館」2019年7月19日 日本武道館 セットリスト

01. LiBERO

02. OVERDRIVE

03. エソラゴト

04. Never Greed

05. 東京シグナル

06. Wonder

07. 新曲

08. aNYmORE

09. 失い

10. Moonlight

11. スピカ

12. Spread Your Wings

13. イダテンドリーマー

14. 略奪

15. ジャック・バイパー

<アンコール>

16. 風を切れたら

17. セツナノウタ

18. スターランド

19. On Your Mark

※「REBECCA」の1つ目の「E」はアキュートアクセント付きが正式表記。