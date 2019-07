the HIATUS、今月リリースのニューアルバムより「Regrets」MV公開

7月24日にリリースされるthe HIATUSのニューアルバム「Our Secret Spot」から、「Regrets」のミュージックビデオが公開された。



また、ニューアルバム発売前日の7月23日にthe HIATUSのYouTubeアカウントにて、ニューアルバム「Our Secret Spot」のリリース記念番組の配信も決定。番組では、the HIATUSメンバー全員が出演し、アルバムの完成を祝してニューアルバム「Our Secret Spot」の制作エピソードなどのトークを行う予定。







約3年ぶり6枚目となるニューアルバム「Our Secret Spot」は、全10曲を収録。アルバム収録全曲の配信も7月24日よりiTunes、レコチョク他主要配信サイトにてスタート、Apple Music他サブスクリプションサービスでも同タイミングで配信がスタートする。また7月31日からは、全国ツアー「Our Secret Spot Tour 2019」(9か所12公演)も開催される。





〈リリース情報〉





the HIATUS

『Our Secret Spot』

2019年7月24日リリース



〈生配信番組概要〉



「the HIATUS ニューアルバム発売記念 打ち上げ生配信」

配信日時: 2019年7月23日 (火) 20時頃~ (予定)

the HIATUS オフィシャルYouTubeチャンネルにて。

https://www.youtube.com/watch?v=YTFroxE44jw



〈ツアー情報〉



Our Secret Spot Tour 2019



7月31日(水) Zepp Tokyo

8月1日(木) Zepp Tokyo

8月6日(火) Zepp Fukuoka

8月8日(木) BLUE LIVE 広島

8月21日(水) 仙台GIGS

9月3日(火) Zepp Nagoya

9月4日(水) Zepp Nagoya

9月11日(水) 新潟LOTS

9月13日(金) Zepp Sapporo

9月18日(水) Zepp Osaka Bayside

9月19日(木) Zepp Osaka Bayside

9月24日(火) ⾼松festhalle



全公演チケット代:¥2,600(税込み/ドリンク代別)

※3歳以上有料



the HIATUS オフィシャルサイト:

http://thehiatus.com/