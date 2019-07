SKE48大場美奈、1st写真集水着撮影シーンを『SKE48 ZERO POSITION』で全メディア初公開

SKE48のメンバーがさまざまな分野の“センター(=ゼロポジション)”を目指し、真剣勝負を繰り広げるCS放送の番組『SKE48 ZERO POSITION』。20日(土)23時からの放送では、大場美奈のファースト写真集から、水着撮影の模様が全メディアで初公開される。



8月2日(金)にファースト写真集『本当の意味で大人になるということ』(スクウェア・エニックス)を発売する大場美奈。20日(土)放送の『SKE48 ZERO POSITION』ではハワイでの水着撮影シーンが公開される。



大場は名古屋を拠点に活動するラッパー・呂布カルマとのコラボ企画の第1回にも登場。名古屋の街中で呂布とフリースタイルバトルを展開し、アイドルを続ける意味と覚悟、夢や目標をリリックに詰め込み、呂布にぶつける。



また同番組ではグループ最若手の9期生が全員出演するサバイバル企画「9期生ゼロポジ」の第2回も放送。9期生メンバーが一人ずつ、48秒間でインパクトのある自己紹介をするファーストステージの後半戦で、それぞれの個性がさく裂する。前回の放送から存在感を発揮していた鈴木恋奈は、“大好きなちくわの製造過程”を体を使って表現。あまりの衝撃にメンバーは大爆笑。MCの後藤楽々、ハマカーンはがく然とする。



▽『SKE48 ZERO POSITION ~チームスパルタ!能力別アンダーバトル~ #104』

放送チャンネル:CS放送TBSチャンネル1

放送日時:7月20日(土)23時00分~23時30分

出演:【SKE48】青海ひな乃、赤堀君江、荒野姫楓、池田楓、石川花音、入内嶋涼、大橋真子、岡本彩夏、川嶋美晴、白井友紀乃、杉山菜田里、鈴木愛菜、鈴木恋奈、竹内ななみ、田辺美月、中坂美祐、平野百菜、藤本冬香、後藤楽々、大場美奈/ハマカーン、呂布カルマ

番組HP:https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/ichioshi/ske48zeroposition/