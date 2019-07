伊藤潤二作品のグッズを集めた「伊藤潤二 POP UP STORE」が、明日7月20日から東京・紀伊國屋書店新宿本店別館アドホックビル2階で開催される。

「伊藤潤二 POP UP STORE」には、「うずまき」「ギョ」「富江」などの作品から、伊藤のイラストを使用したTシャツ、トートバッグ、スマホケースなどさまざまなグッズを用意。全面にプリントが施された少し不気味な「うずまき」の直径16cmの皿や、ビッグステッカー、「短編集 BEST OF BEST」から「frankenstein in Innsmouth」「阿彌陀羅断層の怪」といった作品をモチーフにしたアイテムも取り揃えられている。

「伊藤潤二 POP UP STORE」

会期:2019年7月20日(土)~8月18日(日)

会場:東京都 紀伊國屋書店新宿本店 別館アドホックビル2F

営業時間:10:00~21:00