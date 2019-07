リア充のクラスメイトに悩む18歳男子へ ナードマグネットが贈る1曲

ナードマグネットの須田亮太さん(Vo.Gt.)が、7月17日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(18歳・男性)のお悩み今のクラス、一つ前のクラスも非常に居心地が良いのですが、一つ重大な問題があります。びっくりするくらいのリア充率なんです。非リアの具現化みたいな男には、それはキツすぎるんです。精神的な部分で、受験生生活に大きな影響を及ぼしています。助けてください。――このリスナーのために、須田さんが選んだ楽曲は「FREAKS & GEEKS」です。“FREAKS”とか“GEEKS”って、“学校や社会のはみ出し者”みたいな意味合いなんです。みんなが思う王道というかみんなと同じことをしないと、つまはじきにされる……それであれば、「別にそれで良いじゃないか!」、「それで上等じゃねぇか」って想いで作った曲です。メッセージにある“リア充”って……何をもって“リアルが充実”するのかって、 人それぞれだと思うんですよ。価値判断なんていうのも。彼女がいればいいのか? とかね。別に彼女がいなくても自分の好きなモノがあって、それを追いかけてたらめちゃくちゃ充実してるじゃないですか。「お前らにとって非リア充に見えてても、俺はめちゃめちゃ充実してるし!」っていう気持ちこそが大事なんじゃないかなって思います!【ナードマグネット「FREAKS & GEEKS」 (Official Music Video | Nerd Magnet - FREAKS & GEEKS)】今回、リスナーに贈られた楽曲「FREAKS & GEEKS」は、セカンドアルバム『透明になったあなたへ』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://nerd-magnet.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/