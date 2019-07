ナナヲアカリ 10代は「すごくとがっていました」

ナナヲアカリさんが、7月18日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、リスナーと同世代の10代のころの思い出や7月21日に出演する「マイナビ未確認フェスティバル」ライブステージへの意気込みを聞きました。――10代は「すごくとがっていました」とーやま校長:前にツイッターを見たら、SCHOOL OF LOCK! のことを書いてくださっていて。ナナヲ:そうなんですよ。BUMP LOCKS! があった時代、中学生のころなんですけど、13とか14歳ぐらいのときにバンプが本当に大好きで。今も大好きなんですけど、中学生のときは陶酔してて神のように崇めていて(笑)。最近はありがたいことに、BUMP OF CHICKENのみなさまは結構活動してくれるじゃないですか。でも中学のときはアルバム出るとかツアーがあるとかが奇跡ぐらいの感じで活動されていたから、毎週定期的にバンプの声を聴けるSCHOOL OF LOCK! は神か!? って思っていました(笑)。とーやま校長・あしざわ教頭:(笑)。ナナヲ:でも夜更かしすると怒られる感じだったから、こそこそ聴かせてもらっていました。とーやま校長:BUMP LOCKS! を聴いていたときは、10代じゃないですか。ナナヲアカリ先生は、どんな子だったんですか?ナナヲ:中学生のときは……、みんな部活とかすると思うんですけど、ナナヲは本当に部活が続かなくて(笑)。とーやま校長:何部だったんですか?ナナヲ:最初はトランポリン部に入っていたんですけど、合宿とか本当に行きたくなくて。先輩みたいな概念に初めて触れて、それが嫌すぎて……すごくとがっていました。とがっていたがゆえに、女子校だったんですけど、悪目立ちをしちゃうとすぐ無視されるから。お弁当をハブられたりしていましたよ。一緒に食べていた子たちがある日突然お弁当を用意してなくて、「今日食堂(に行く)って言ったやんな~」みたいな。あしざわ教頭:うわ……。ナナヲ:「あー(自分)だけお弁当持ってきてた、人間って怖い!」って。とーやま校長:そんなときにバンプ先生が?ナナヲ:そうなんですよ。癒してくれました!――7月21日(日)に「マイナビ未確認フェスティバル2019」ライブステージにゲスト出演とーやま校長:今年は3101組の応募の中から34組に絞られてるんです。で、ライブステージの4日目(東京大会2日目)に8組が登場してくれて、その後にナナヲ先生にライブを届けてもらうことなるんです。ナナヲ:たぶんみんなも、相当すごい熱量で臨んでくる日ですよね。これはほんとに10代には負けてられないというか、みんなの想いをより奮い立たせられるようなライブが、ナナヲらしいライブが、できたらいいなと思います。がんばらなきゃ……!とーやま校長:こちらも楽しみにしています!――ここで「お釈迦になる」をオンエアとーやま校長:この曲って、かっこいいですよね。他にも、全然雰囲気の違う曲もいっぱいあるじゃないですか。ナナヲ:そうですね。でも言っていることは、だいたい自分のことなんです。後ろ向きなことだったり(笑)。とーやま校長:それがすごく面白いなと思いました。ゴールデンタイムの音楽番組で歌われてるような曲だったりとか、HIP HOPど真ん中みたいな曲だったりとか。いろんな曲たちの顔が全然違うから。どれも面白いなと思いながら聴かせてもらっています。ナナヲ:たくさん聴いてもらって、ありがとうございます。とーやま校長:この曲は、はたして当日のライブでやってくれるのか!?ナナヲアカリさんがゲストアクトとして出演する「マイナビ未確認フェスティバル2019」ライブステージは、7月21日(日)に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで開催されます。詳細は公式サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/mikakunin/)へ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/