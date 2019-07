8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の出演アーティスト第6弾、およびタイムテーブルが発表された。

初日のSUN STAGEでオープニングを飾るのは、昨年豪華ゲスト陣と共にクロージングアクトを務めた東京スカパラダイスオーケストラ。今年のクロージングアクトには「RISING SUN ROCK FESTIVAL」に初回から出演しているDragon Ashに決定した。そのほか、今年復活を遂げるNUMBER GIRLは16日の21:30から、ELLEGARDENは17日の21:00からそれぞれSUN STAGEに登場する。

第6弾出演アーティストとして発表されたのは、TWIN TAIL、Signals、中村佳穂、THE KEBABS、緑黄色社会、Heavenstamp、yaiko(矢井田瞳)× takatakaの7組。また「RISING SUN ROCK FESTIVAL」名物のセッション企画のゲストアーティストとして、奥田民生や山内総一郎(フジファブリック)らの出演も発表された。

また謎に包まれていたアクト「ホッカイカンタビレ / 奥田民生ほか(未定)」の詳細も明らかに。奥田は「RISING SUN ROCK FESTIVAL」期間中に本イベントのイメージソングを出演アーティストたちと特設スタジオでレコーディングし、完成した曲を2日目のBOHEMIAN GARDENで披露する予定。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO

2019年8月16日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

SUN STAGE

THE ORAL CIGARETTES / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / the HIATUS

EARTH TENT

9mm Parabellum Bullet 15th Anniversary ~RISING SUN SONGS~ (for CAMPERS)[GUEST:アフロ(MOROHA)、タブゾンビ(SOIL&"PIMP"SESSIONS) / 栗原健 / yui & mura☆jun(FLOWER FLOWER)] / Saucy Dog / SHANK / ストレイテナー / BAND-MAID / Hump Back

RED STAR FIELD

King Gnu / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHISHAMO / Nulbarich / The BONEZ / ライブシネマ「怪獣の教え」(for CAMPERS)Performed by TWIN TAIL

RED STAR CAFE

※出演者未定

BOHEMIAN GARDEN

OAU / 勝手にしやがれ / T字路s / 宮本浩次(エレファントカシマシ) / Rei / FRIDAY NIGHT SESSION 北のまほろばを行く-石狩編- powered by ARABAKI ROCK FEST[BAND:山口洋(G)、細海魚(Key)、辻コースケ(Per) / GUEST:仲井戸"CHABO"麗市 / TOSHI-LOW(BRAHMAN、OAU) / Leyona / Rei / 奈良美智(ライブドローイング)](for CAMPERS) / Signals(for CAMPERS)

BOHEMIAN CIRCUS

Tres Joyeux(金原千恵子×笠原あやの) / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか(未定)

RAINBOW SHANGRI-LA

Awesome City Club / QUEENESS(for CAMPERS) / スガシカオ / DYGL / FIVE NEW OLD / 夜の本気ダンス

def garage

Attractions / ズーカラデル / TENDRE / tricot / ドレスコーズ / ネクライトーキー / 中村佳穂(for CAMPERS)

2019年8月17日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

SUN STAGE

UVERworld / ELLEGARDEN / クリープハイプ / 怒髪天 / Dragon Ash / My Hair is Bad / LiSA / WANIMA

EARTH TENT

打首獄門同好会 / オメでたい頭でなにより / キュウソネコカミ / the telephones / フレデリック / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY / THE KEBABS / 緑黄色社会

RED STAR FIELD

Aimer / 吉川晃司 / 銀杏BOYZ / GLIM SPANKY / ゴスペラーズ / BEGIN / the pillows / フジファブリック

RED STAR CAFE

※出演者未定

BOHEMIAN GARDEN

ASA-CHANG エマーソン北村 / 亜無亜危異 / DEPAPEKO(押尾コータロー×DEPAPEPE) / 七尾旅人 / HEA / ブギ連 / Homecomings / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか(未定) / 真心ブラザーズ~石狩フォーク村~[GUEST:奥田民生 / 松尾レミ(GLIM SPANKY) / 峯田和伸(銀杏BOYZ) / 山内総一郎(フジファブリック)] / MOROHA

BOHEMIAN CIRCUS

崎山蒼志 / ハルカトミユキ / Heavenstamp(Sally#Cinnamon・Tomoya.S) / yaiko(矢井田瞳)×takataka

RAINBOW SHANGRI-LA

吾妻光良 & The Swinging Boppers[GUEST:松竹谷清] / H ZETTRIO / KAN / SOIL&"PIMP"SESSIONS / never young beach / THA BLUE HERB / RALLYE'S JAM[LUCKY TAPES、DATS、TENDRE and more]

SONIXTATION

DJ:石野卓球(LONG SET PLAY)

VJ : DEVICEGIRLS

LASER : YAMACHANG



def garage

赤い公園 / アシュラシンドローム / OGRE YOU ASSHOLE / 感覚ピエロ / 神聖かまってちゃん / DMBQ / toe / ハルカミライ / FINLANDS / a flood of circle / マカロニえんぴつ / mol-74

※Tres Joyeuxの1つ目のeはアキュートアクセント付きが正式表記。

※RED STAR CAFEの2つ目のEはアキュートアクセント付きが正式表記。