8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の出演アーティスト第6弾、およびタイムテーブルが発表された。
初日のSUN STAGEでオープニングを飾るのは、昨年豪華ゲスト陣と共にクロージングアクトを務めた東京スカパラダイスオーケストラ。今年のクロージングアクトには「RISING SUN ROCK FESTIVAL」に初回から出演しているDragon Ashに決定した。そのほか、今年復活を遂げるNUMBER GIRLは16日の21:30から、ELLEGARDENは17日の21:00からそれぞれSUN STAGEに登場する。
第6弾出演アーティストとして発表されたのは、TWIN TAIL、Signals、中村佳穂、THE KEBABS、緑黄色社会、Heavenstamp、yaiko（矢井田瞳）× takatakaの7組。また「RISING SUN ROCK FESTIVAL」名物のセッション企画のゲストアーティストとして、奥田民生や山内総一郎（フジファブリック）らの出演も発表された。
また謎に包まれていたアクト「ホッカイカンタビレ / 奥田民生ほか（未定）」の詳細も明らかに。奥田は「RISING SUN ROCK FESTIVAL」期間中に本イベントのイメージソングを出演アーティストたちと特設スタジオでレコーディングし、完成した曲を2日目のBOHEMIAN GARDENで披露する予定。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO
2019年8月16日（金）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
THE ORAL CIGARETTES / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / the HIATUS
EARTH TENT
9mm Parabellum Bullet 15th Anniversary ～RISING SUN SONGS～ （for CAMPERS）［GUEST：アフロ（MOROHA）、タブゾンビ（SOIL&"PIMP"SESSIONS） / 栗原健 / yui & mura☆jun（FLOWER FLOWER）］ / Saucy Dog / SHANK / ストレイテナー / BAND-MAID / Hump Back
RED STAR FIELD
King Gnu / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHISHAMO / Nulbarich / The BONEZ / ライブシネマ「怪獣の教え」（for CAMPERS）Performed by TWIN TAIL
RED STAR CAFE
※出演者未定
BOHEMIAN GARDEN
OAU / 勝手にしやがれ / Ｔ字路s / 宮本浩次（エレファントカシマシ） / Rei / FRIDAY NIGHT SESSION 北のまほろばを行く-石狩編- powered by ARABAKI ROCK FEST［BAND：山口洋（G）、細海魚（Key）、辻コースケ（Per） / GUEST：仲井戸"CHABO"麗市 / TOSHI-LOW（BRAHMAN、OAU） / Leyona / Rei / 奈良美智（ライブドローイング）］（for CAMPERS） / Signals（for CAMPERS）
BOHEMIAN CIRCUS
Tres Joyeux（金原千恵子×笠原あやの） / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定）
RAINBOW SHANGRI-LA
Awesome City Club / QUEENESS（for CAMPERS） / スガシカオ / DYGL / FIVE NEW OLD / 夜の本気ダンス
def garage
Attractions / ズーカラデル / TENDRE / tricot / ドレスコーズ / ネクライトーキー / 中村佳穂（for CAMPERS）
2019年8月17日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
UVERworld / ELLEGARDEN / クリープハイプ / 怒髪天 / Dragon Ash / My Hair is Bad / LiSA / WANIMA
EARTH TENT
打首獄門同好会 / オメでたい頭でなにより / キュウソネコカミ / the telephones / フレデリック / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY / THE KEBABS / 緑黄色社会
RED STAR FIELD
Aimer / 吉川晃司 / 銀杏BOYZ / GLIM SPANKY / ゴスペラーズ / BEGIN / the pillows / フジファブリック
RED STAR CAFE
※出演者未定
BOHEMIAN GARDEN
ASA-CHANG エマーソン北村 / 亜無亜危異 / DEPAPEKO（押尾コータロー×DEPAPEPE） / 七尾旅人 / HEA / ブギ連 / Homecomings / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定） / 真心ブラザーズ～石狩フォーク村～［GUEST：奥田民生 / 松尾レミ（GLIM SPANKY） / 峯田和伸（銀杏BOYZ） / 山内総一郎（フジファブリック）］ / MOROHA
BOHEMIAN CIRCUS
崎山蒼志 / ハルカトミユキ / Heavenstamp（Sally#Cinnamon・Tomoya.S） / yaiko（矢井田瞳）×takataka
RAINBOW SHANGRI-LA
吾妻光良 & The Swinging Boppers［GUEST：松竹谷清］ / H ZETTRIO / KAN / SOIL&"PIMP"SESSIONS / never young beach / THA BLUE HERB / RALLYE'S JAM［LUCKY TAPES、DATS、TENDRE and more］
SONIXTATION
DJ：石野卓球（LONG SET PLAY）
VJ : DEVICEGIRLS
LASER : YAMACHANG
def garage
赤い公園 / アシュラシンドローム / OGRE YOU ASSHOLE / 感覚ピエロ / 神聖かまってちゃん / DMBQ / toe / ハルカミライ / FINLANDS / a flood of circle / マカロニえんぴつ / mol-74
※Tres Joyeuxの1つ目のeはアキュートアクセント付きが正式表記。
※RED STAR CAFEの2つ目のEはアキュートアクセント付きが正式表記。