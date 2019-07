星野源5大ドームツアー映像作品の特設サイトがオープン、ライナーノーツを一部公開

星野源による5大ドームツアー映像作品 『DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME』。8月7日の発売を前に、特設サイトがオープン。初回限定盤ブックレットに収録されるライナーノーツが一部公開された。



2018年12月のリリース直後から作品の評価はもちろん、セールス面でも数々の記録を塗り替えたアルバム『POP VIRUS』をタイトルに掲げ、計33万人を動員した5大ドームツアー『POP VIRUS』。そのツアーの東京ドーム公演を収録した映像作品『DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME』。作品トレーラーや「Pop Virus」のライブ映像などが続々と公開され、8月7日の発売に向けますます盛り上がりを見せる中、作品特設サイトが本日オープンした。



これまでに公開された上記トレーラー、「Pop Virus」のライブ映像1曲フル視聴に加えて、初回限定盤(Blu-ray / DVD共通)に付属される特製ブックレットより、雑誌「MUSICA」編集長・有泉智子氏による解説「星野源とポップミュージックの新たな夜明け——幸福なパンデミックを果たした「POP VIRUS」に託されたもの」の一部も特設サイト内で公開されている。













星野源 『DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME』特設サイト

https://www.hoshinogen.com/special/dometourpopvirus/



〈リリース情報〉





星野源

『DOME TOUR ”POP VIRUS” at TOKYO DOME』

2019年8月7日(水)発売



Blu-ray 初回限定盤 (2Blu-ray+特製ブックレット) VIZL-1597 ¥7,200+税

Blu-ray 通常盤 (2Blu-ray) VIXL-267~8 ¥6,700+税

DVD 初回限定盤 (2DVD+特製ブックレット) VIZL-1598 ¥6,500+税

DVD 通常盤 (2DVD) VIBL-944~5 ¥6,000+税



【収録内容(Blu-ray/DVD共通)】

星野源 DOME TOUR 2019 ”POP VIRUS” 東京ドーム公演 (2019.2.27 / 2.28)



01. 歌を歌うときは

02. Pop Virus

03. 地獄でなぜ悪い

04. Get a Feel

05. 桜の森

06. 肌

07. Pair Dancer

08. Present

09. サピエンス

10. ドラえもん

11.「一流ミュージシャンからのお祝いコメント1」

12. ばらばら

13. STUTS SHOW

14. KIDS

15. プリン

16. くせのうた

17. 「一流ミュージシャンからのお祝いコメント2」

18. 化物

19. 恋

20. SUN

21. アイデア

22. Week End

23. Family Song



-ENCORE-

24. 君は薔薇より美しい

25. 時よ

26. Hello Song

27. Pop Virus (reprise)



◇DOME TOUR ”POP VIRUS” documentary & 2nd stage selection

ドームツアー全公演にメイキングカメラが帯同し、全国各地のライブやリハーサル、バックステージの模様を記録したドキュメンタリーに加え、各会場で多様な盛り上がりを見せた2ndステージのMCパートを中心に厳選し、バンドメンバーとともに振り返った撮り下ろし座談会を収録。



星野源と友人によるオーディオコメンタリー収録



■初回限定盤

◇特製ブックレット(52ページ/フルカラー)

・ツアー振り返り鼎談:星野源×ハマ・オカモト×STUTS

・解説:星野源とポップミュージックの新たな夜明け

——幸福なパンデミックを果たした「POP VIRUS」に託されたもの(MUSICA編集長:有泉智子)

・東京ドーム公演 ライブ&リハーサル写真



◇特殊パッケージ仕様