エド・シーラン、「アンチソーシャル」のMVで名作映画をオマージュ

7月12日にニュー・アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』をリリースしたエド・シーランが、新たに「アンチソーシャル withトラヴィス・スコット」のミュージックビデオを公開した。



ビデオは数々の名作映画のシーンをオマージュしたもので、エド・シーランとトラヴィス・スコットが様々な役に挑戦。黄色いジャージが印象的な映画『キル・ビル』から始まり、骸骨メイクは『デイ・オブ・ザ・デッド』、目が飛び出すシーンは『マスク』、さらに『アメリカン・ハッスル』のシーンでは女装まで披露している。いっぽうトラヴィスは、『シザーハンズ』のジョニー・デップ役に扮しているところも見どころだ。







『パルプ・フィクション』のオマージュで幕を閉じるこのビデオでは、他にも『スナッチ』やヒッチコックの『鳥』といった映画ファンの心をくすぐる名シーンのオマージュが満載。ダニー・ボイル監督の最新作『イエスタデイ』に本人役で出演するなど、俳優業にも力を入れ始めたエドの名優っぷりをお見逃しなく。





<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売中

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン