JAM Projectが2020年1月1日に結成20周年を記念したオリジナルアルバム「JAM Project 20th Anniversary album(仮)」をリリースする。

JAM Projectは結成記念日の昨日7月17日に東京・Zepp Tokyoで開催したライブイベント「JAM PARTY 2019 ~20周年に向け『エイエイオー!』~」でこの情報を発表。アルバムにはメンバーそれぞれが書き下ろした楽曲が収録されるほか、JAM Projectをリスペクトするさまざまなコンポーザーが制作に参加する。

さらに同日1月1日にJAM Projectの作品を網羅するコンプリートボックス「JAM Project 20th Anniversary Complete BOX」もリリースされる。重量4kgを超えるボックスにはベストコレクションアルバムやオリジナルアルバム、シンフォニックアルバムといった過去発売された全21枚のアルバムを封入。さらにミュージックビデオや、今年1月に東京・チームスマイル・豊洲PITで2日間行われたライブ「JAM Project SPECIAL LIVE 2019 A-ROCK」の模様を収録した3枚のBlu-ray、そしてJAM Projectの20年間の歴史を記載した約300ページに及ぶコンプリートブックもパッケージされる。

また2020年の結成20周年イヤーに向けて、JAM Projectの楽曲の配信がApple Music、LINE MUSIC、Spotify、うたパスなど各サブスクリプションサービスでスタート。来年春には全国ツアーが行われることも決定した。

JAM Project「JAM Project 20th Anniversary Complete BOX」収録内容

・BEST Project ~JAM Project Best Collection~

・JAM FIRST PROCESS

・FREEDOM ~JAM Project BEST COLLECTION II~

・JAM-ISM ~JAM Project BEST COLLECTION III~

・Olympia ~JAM Project BEST COLLECTION IV~

・Big Bang ~JAM Project BEST COLLECTION V~

・Get over the Border ~JAM Project BEST COLLECTION VI~

・SEVENTH EXPLOSION ~JAM Project BEST COLLECTION VII~

・MAXIMIZER ~Decade of Evolution~

・JAM Project Symphonic Album Victoria Cross

・GOING ~JAM Project BEST COLLECTION VIII~

・THE MONSTERS ~THE MONSTERS IX~

・THUMB RISE AGAIN

・X cures Earth ~JAM Project BEST COLLECTION X~

・X less force ~JAM Project BEST COLLECTION XI~

・JAM Project 15th Anniversary STRONG BEST ALBUM MOTTO! MOTTO!! -2015-

・AREA Z

・THUNDERBIRD ~JAM Project BEST COLLECTION XII~

・TOKYO DIVE

・A-ROCK ~JAM Project BEST COLLECTION XIII~

・JAM Project Foreign Language Song Collection

・JAM Project SPECIAL LIVE 2019 A-ROCK Day 1 [Early numbers]

・JAM Project SPECIAL LIVE 2019 A-ROCK Day 2 [Later numbers]

・JAM Project Special program …and more!